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Сколько минские сервисы и кафе просят за доставку еды? Это не так просто: попробуйте угадать

15.06.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пандемия коронавируса заметно ухудшила положение дел для стационарных точек общепита. Но те, кто вовремя переориентировался на доставку (или до этого имел такую функцию), что-то сумел заработать даже тогда, когда коллеги временно закрывали двери. Если вы из тех, кто ест благодаря курьерам, то тест для вас будет легким. Для остальных — даже поразительным. Готовы сделать ставки, сколько в Минске кафе и службы доставки просят за подвоз заказа домой?

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Теги: Минск
 
 
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Посмотрите, сколько стоит доставка в популярных сервисах и кафе города. Совпадает с вашими ожиданиями?
 
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