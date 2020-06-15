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Сколько минские сервисы и кафе просят за доставку еды? Это не так просто: попробуйте угадать
15.06.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пандемия коронавируса заметно ухудшила положение дел для стационарных точек общепита. Но те, кто вовремя переориентировался на доставку (или до этого имел такую функцию), что-то сумел заработать даже тогда, когда коллеги временно закрывали двери. Если вы из тех, кто ест благодаря курьерам, то тест для вас будет легким. Для остальных — даже поразительным. Готовы сделать ставки, сколько в Минске кафе и службы доставки просят за подвоз заказа домой?
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