Ни один ребенок-сирота не остался и не останется без подарка! И благотворительная акция ко Дню защиты детей тому подтверждение!

Источник материала: Новости Волковыска

В преддверии 1 июня – Международного дня защиты детей, Центр помощи «Вера» объявил о начале благотворительной акции в поддержку детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей. Неравнодушным людям было предложено записать для деток теплые слова поддержки, поздравление, колыбельную в аудио- или видео-формате, либо передать для них сказки, игрушки и то, что могло бы принести радость каждому ребенку. Благодаря огромному количеству людей, которые откликнулись на нашу просьбу, диски с видео- и аудио- обращениями еще только формируются. Подарки для деток мы передавали на протяжении нескольких дней и впереди у нас еще более 5 социальных приютов, в которых детки нас также с нетерпением ожидают. И все это стало возможным только благодаря неравнодушным людям, которые услышали нашу просьбу и поддержали детей вместе с нами!





Оставить детей без подарков мы просто не могли!

В этом году двери детских домов, школ- и домов-интернатов из-за коронавируса оказались закрытыми для праздничных и анимационных программ, которым всегда так рады были дети. Но на каждый запрет найдется решение! И мы его нашли!

Для того, чтобы порадовать детей, волонтеры нашего Центра изготовили брелоки и открытки с именными пожеланиями для каждого ребенка; партнеры нашего Центра подготовили для деток сладкое угощение (печенья, пиццу) и мыльные пузыри с воздушными шарами; организации, предприятия и неравнодушные люди, откликнувшиеся на нашу просьбу, помогли с игрушками, книжками и иными вещами для деток. В итоге, для деток было передано более 400 единиц игрушек, более 300 единиц канцелярских товаров и принадлежностей (цветные карандаши, фломастеры, пластилин и др.), более 2700 единиц средств гигиены и иное.

28 мая с Международным днем защиты детей мы поздравляли воспитанников Василишковского дома-интерната для детей инвалидов с особенностями психофизического развития. Детям были переданы: игрушки, средства гигиены (ватные диски, салфетки, памперсы, шампуни и т.д.), канцелярские принадлежности. Общее количество переданного составляет 920 единиц на общую сумму 1907,90 руб.













29 мая мы поздравили и крох Гродненского дома ребенка и воспитанников Понемуньского детского дома.

Малышам дома ребенка были переданы: развивающие игрушки, средства гигиены, одежда и обувь, аксессуары для волос, игрушки, книги, канцелярские принадлежности, поильники и бутылочки для кормления и др. Общее количество переданного 1624 единицы на общую сумму 2341,88 руб.

Для деток Понемуньского детского дома были переданы угощения от GO-GO Pizza и «Чайный дом «Чайкоффский».













1 июня с праздником мы поздравили воспитанников Волковысского детского дома. Детям были переданы: средства гигиены, канцелярские принадлежности, одежда, игрушки, книжки и др. Общее количество переданного составляет 989 единиц на общую сумму 2162,64 руб. Также детям были переданы угощения от Pizza&Coffee.













3 июня, чтобы поздравить ребят с Международным днем защиты детей и передать для них подарки Центр помощи «Вера» отправился в гости к детским домам семейного типа – в семью Найда и семью Мерсон. Ребятам были переданы: игрушки, средства гигиены, канцелярские принадлежности. Общее количество переданного для семьи Мерсон составило 102 единицы на сумму 214, 88 руб.; для семьи Найда – 225,69 руб.









В связи с огромным количеством откликнувшихся неравнодушных людей подарки, видео- и аудио- обращения для детей поступают до сих пор. В настоящее время мы формируем подарки для деток, находящихся в социальных приютах Гродненской области. В ближайшее время деткам будут переданы игрушки, книжки и сказки, альбомы для рисования и карандаши и многое другое.

Благодарим!

Центр помощи «Вера» выражает огромную благодарность и признательность РУП «Гродноэнерго» филиал «Гродненская ТЭЦ-2», ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», ОАО «Автобусный парк г.Гродно», ПУ «Гродногаз», Детской студии развития «Умничка», душпастырству студентов и старшей молодёжи г.Гродно «Open», GO-GO pizza, ООО «Чайный дом «Чайкоффский» и многим другим организациям, предприятиям и просто неравнодушным людям оказавшим помощь и поддержку детям-сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей.

О помощи детям

Уважаемые благотворители!