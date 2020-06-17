Белорусы за 1,5 месяца создали тесты на антитела к коронавирусу и показали их

Источник материала: Tut.by

Белорусская частная компания «Альгимед Техно» разработала тесты на антитела к коронавирусу. Она уже подала документы на регистрацию тестов и выиграла тендер «Белмедтехники» на поставку партии в учреждения здравоохранения. Что это за тесты, чем они отличаются от экспресс-моделей и смогут ли их сдавать в частных лабораториях?

Чем отличаются тесты на антитела?

В лаборатории компании «Альгимед Техно» сотрудники увлеченно рассказывают о своей новой разработке — тестах на антитела к коронавирусу. Недавно они запустили производство наборов реагентов для определения коронавируса методом ПЦР и теперь ими активно пользуются в лабораториях. Речь идет про тесты, при которых берут мазки из носоглотки.





Через какое-то время задачу усложнили и разработали тесты на антитела, с помощью которых выявляют иммуноглобулины M и G. Как правило, иммуноглобулины M проявляются на третий-пятый день инфицирования COVID-19 и говорят о разгаре болезни, иммуноглобулины G вырабатываются ближе к концу второй недели болезни и указывают на формирование иммунитета к инфекции.

— Но есть определенный период времени — 10−20 дней от момента инфицирования, когда в крови обнаруживаются и иммуноглобулины М, и иммуноглобулины G. В течение болезни и выздоровления концентрация иммуноглобулинов М снижается до полного исчезновения, а иммуноглобулинов G нарастают. В некоторых исследованиях говорится, что у части пациентов, переболевших коронавирусом, иммунный ответ довольно слабый и антитела к SARS-CoV-2 быстро исчезают. Но время покажет, так ли это, сейчас сказать что-то однозначно сложно, — говорит Андрей Позняк, заместитель директора по производству «Альгимед Техно».



Андрей Позняк, заместитель директора по производству «Альгимед Техно», рядом с ним Леонид Иосифович Сурвило, химик-биоорганик, кандидат химических наук

Он объясняет разницу между тестами на антитела. Многие уже видели экспресс-тесты в виде полосок. Это самый простой вариант теста на антитела — иммунохроматографический тест. По принципу действия он похож на тест на беременность, и человек может его сделать даже дома. Нужно капнуть несколько капель крови в лунку и по цветовым полоскам на тесте определяется, какие иммуноглобулины сейчас есть в организме человека и есть ли они вообще.

Более сложный тест — иммуноферментный анализ. Такие тесты считаются более чувствительными и специфичными, то есть при таком методе, как говорят собеседники, будет намного меньше ложных результатов. Дома такой тест не сделаешь. Во время тестирования у человека из вены берут кровь, из нее выделяют плазму или сыворотку, затем наносят на специальный планшет, делают не одну профессиональную манипуляцию, считывают результат специальным прибором и только тогда отдают его пациенту. Тест такого принципа и разработали в «Альгимед Техно».



Вот так выглядят тесты на антитела к коронавирусу в упаковке. В состав набора входит планшет на 96 тестов. Также там есть пробирка с искусственно созданной сывороткой человека с искусственными иммуноглобулинами. Все компоненты набора безопасны, через них, говорят специалисты, заразиться коронавирусом невозможно.

Производством своих тестов компания занялась примерно пять лет назад, до этого они были дистрибьюторами и продавали зарубежные тест-наборы для определения антибиотиков в продуктах питания.

— В какой-то момент мы задались вопросом, а почему бы не попробовать делать свое. Так в компании появился Леонид Иосифович Сурвило (химик-биоорганик, кандидат химических наук. — Прим. TUT.BY), который взял на себя груз ответственности по разработке тест-систем. Потом его компанию пополнила Наталья Владимировна Кузуб, это тоже наш корифей, очень опытный сотрудник. Она работала в Германии у крупного производителя ферментных наборов. В тандеме эти два специалиста начали создавать белорусские тест-наборы, стало понятно, что получается, и руководство компании приняло решение, что это направление надо развивать. За пять лет в нашей линейке продуктов появились четыре набора для определения антибиотиков в продуктах питания, на подходе пятый, идет активная работа по созданию экспресс-тестов для определения антибиотиков в молоке. Сейчас освоили производство ПЦР-наборов для определения РНК коронавируса. Еще одно приоритетное направление — разработка методов ОТ-ПЦР анализа (комбинация ПЦР другим методом — с обратной транскрипцией) малых молекул РНК. Как показали исследования последних лет, эти молекулы могут быть использованы как маркеры многих онкологических заболеваний. Мы разработали технологию и начали производство наборов для анализа микроРНК в исследовательских целях, в этом году начинаем испытания тест-системы для диагностики рака шейки матки. В разработке системы для диагностики узловых заболеваний щитовидной железы, герминогенного рака, — перечисляет Андрей Позняк.

В команде специалистов — биологи и химики, почти все в прошлом выпускники химического и биологического факультетов БГУ.

Как работают белорусские тесты?

Разработка тестов на антитела к коронавирусу у команды заняла 1,5 месяца. Это небольшой срок, но, как говорят, помог предыдущий опыт и то, что смогли закупить за рубежом биотехнологический исходный материал — созданный трансгенным способом белок, входящий в защитную оболочку коронавируса.



Микротитровальный планшет

Сначала специалисты создали тесты на иммуноглобулины G, а чуть более недели назад — на иммуноглобулины М. Это два разные теста. Сам анализ занимает около 80 минут вместе со считыванием результата на специальном приборе.

Андрей Позняк показывает нам микротитровальный планшет — визуально это выглядит как прямоугольник со множеством маленьких лунок.





Во время тестирования внутрь лунки вносится образец сыворотки крови пациента и, если в ней присутствуют антитела к коронавирусу, они свяжутся с искусственным белком оболочки вируса, сорбированным на внутренней поверхности лунки. Этот белок команда и закупает за рубежом. Он получен с помощью трансгенных технологий на базе бактерии кишечной палочки. В геном бактерии внедрили генетическую конструкцию, кодирующую фрагмент вируса, и обученная бактерия начала активно синтезировать белок. После чего его выделили и очистили из этой бактериальной массы.





После связывания антител с вирусным белком в лунке, специальным буфером отмывается все лишнее — сыворотка, плазменные белки, посторонние иммуноглобулины, которых в крови человека тысячи.

Затем лаборант должен закапать в лунку конъюгат — это соединение, позволяющее «помечать» определяемые антитела специальным ферментом, который после добавления субстратной смеси изменяет окраску раствора в лунке пропорционально содержанию специфических антител в пробе.





— Для проведения анализа также нужно специальное оборудование, например, полуавтоматические дозаторы, специальный прибор, который в автоматическом режиме вносит необходимое количество промывающего агента, удаляет его из лунок, повторяет эту процедуру. И самое главное, что не позволяет сделать этот анализ в домашних условиях, — необходим ридер. Это прибор, измеряющий степень окрашенности раствора в лунке. Однако подобное оборудование есть в любой лаборатории даже в районной больнице. Потому что сам по себе этот метод довольно старый, известный, обкатанный… Причем есть и белорусские приборы «Витязь», которыми пользуемся и мы, несмотря на то, что у нас есть американский прибор, — говорит Андрей Позняк.

Где будут использовать тесты?

Андрей Позняк рассказывает, что их тесты уже апробировали в клинико-диагностической лаборатории инфекционной больницы в Минске и РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий.

— И там, и там получили положительные отзывы, — отмечает он.

Сейчас компания подала документы на регистрацию тестов в Беларуси.





— К сожалению, это небыстрый процесс, но мы движемся в этом направлении. Практика показывает, что регистрация медицинского изделия может занимать и четыре, и шесть месяцев. Возможно, в связи с актуальностью темы удастся этот процесс ускорить. К счастью, существует такое понятие как разовое разрешение на применение — Минздрав идет навстречу и выдает его в особых случаях. Сейчас мы выиграли тендер «Белмедтехники» на закупку тестов и обратимся в Минздрав за таким разрешением.

Получив такое разовое разрешение, тесты будут использоваться в государственных учреждениях здравоохранения. Чтобы тесты попали к частникам, нужна классическая регистрация — ее пока нет.

Производитель обещает, что такие белорусские тесты в несколько раз дешевле, чем американские и немецкие, которые сейчас применяют по всему миру.

— Когда мы только выходили на рынок с наборами для оценки качества продуктов питания, стоимость импортного набора тестов на антибиотики в продуктах (более 90 проб. — Прим. TUT.BY) составляла примерно одну тысячу долларов, мы предложили не уступающий по качеству продукт по цене в четыре-пять раз ниже, — говорит кандидат химических наук Леонид Сурвило, объясняя, как цена может уменьшатся благодаря отечественным разработкам и конкуренции.





Безусловно, любые тесты на коронавирус сегодня не дают 100% гарантии верного результата. Однако, как говорят специалисты, чем сложнее метод — тем более корректный результат.

— Человечество еще слишком мало знает о коронавирусе. Нет еще полного понимания, как с этим жить, и вероятно, только после пандемии можно будет сказать, насколько весь мир правильно с ней боролся. Наши тест-системы сравнивали с известными американскими и немецкими тест-системами, которые применяются по всему миру. Их используют и в нашей стране, но они очень дорогие. Наша система будет заметно дешевле. К сожалению, сегодня в мире не существует точных на 100% тест-систем. Вероятно, и наш набор в единичных случаях может выдавать ложноположительные и ложноотрицательные результаты. Однако, в арсенале современной медицины есть альтернативные варианты диагностики и результат нашего теста всегда можно перепроверить при помощи другой методики, — отмечает Андрей Позняк.