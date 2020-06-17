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Сразу шесть футболистов российского клуба заразились коронавирусом

17.06.2020 18:29 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сразу у шести футболистов «Ростова» обнаружили коронавирус, футбольный клуб уходит на двухнедельный карантин, сообщается на сайте команды.


Фото с сайта rfpl.org

— «Ростов» был и остается приверженцем возобновления чемпионата. Ранее мы поддержали решение РФС и РПЛ о возобновлении сезона. Наша команда готовилась к матчу в Сочи, мы надеялись на удачный рестарт. Но жизнь вносит свои коррективы. У нас шестеро заболевших. Это форс-мажор.

Мы находимся в контакте с РФС и РПЛ. При этом мы строго следуем рекомендациям Роспотребнадзора и уходим на двухнедельный карантин. Нам бы не хотелось, чтобы кто-либо спекулировал на ситуации в нашем клубе. Ждем, когда после этой паузы команда продолжит борьбу на поле, — заявил президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц.

По данным футбольного комментатора Нобеля Арустамяна, среди заболевших Роман Еременко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелин Попов и Арсений Логашов.

В близком контакте с ними находились 42 сотрудника ФК «Ростов» — это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды. Гостевой матч с «Сочи», который по календарю должен был состояться 19 июня, находится под угрозой срыва.

Розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется 19 июня. Зрителям разрешат присутствовать на стадионах, но на трибунах должно быть занято не больше 10 процентов мест. Окончательное решение при этом остается за местными властями.

Сезон Тинькофф РПЛ был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. На момент остановки турнира лидером является «Зенит», набравший 50 очков после 22 туров. Вторым и третьим идут «Локомотив» и «Краснодар» соответственно. В их активе по 41 очку. «Ростов» занимает четвертое место с 38 очками.

 
 
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По рекомендациям Российского футбольного союза и Роспотребнадзора «Ростов» уйдет на две недели на карантин.
 
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