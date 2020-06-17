273 требования о приостановке деятельности магазинов и кафе вынес саннадзор Минздрава из-за COVID-19

Источник материала: Tut.by

Специалисты санитарного надзора Минздрава Беларуси проверяют, как на объектах торговли, общественного питания и бытового обслуживания соблюдают меры по борьбе с распространением коронавируса.



Фото: Ольга Лойко, TUT.BY

За последние 10 дней нарушения выявлены в 1180 (43% от проверенных) объектах розничной торговли, в 256 (44,7%) объектах общепита, в 80 (19,2%) объектах бытового обслуживания населения.

Среди основных нарушений:

несоблюдение личной гигиены работниками, в том числе отсутствие (не использование) средств индивидуальной защиты,

непринятие мер по соблюдению «социального дистанцирования»,

отсутствие достаточного запаса дезинфицирующих средств и другие.

Кроме того, вынесено 273 требования о приостановлении (запрете) деятельности тех объектов, где нарушения были выявлены неоднократно.

Специалисты напоминают, что необходимо информировать персонал и посетителей магазинов, кафе, ресторанов, парикмахерских и других объектов о мерах «социального дистанцирования», необходимости использования средств индивидуальной защиты рук и органов дыхания, устанавливать дозаторы с дезинфицирующими средствами для обработки рук.

Напомним, после проверки выполнения санитарных требований в магазинах, ресторанах и кафе МАРТ запустили телефонную линию , на которую можно сообщить про организации, которые не соблюдают рекомендации по минимизации риска распространения COVID-19. Минские власти же заявили об ужесточении мер по соблюдению санэпидрежима на рынках и в магазинах.

За нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований предусмотрена административная ответственность — наложение штрафа. К примеру, для индивидуального предпринимателя — до двухсот базовых величин (до 5400 рублей), а на юрлицо — до пятисот базовых величин (до 13 500 рублей).