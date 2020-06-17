ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

273 требования о приостановке деятельности магазинов и кафе вынес саннадзор Минздрава из-за COVID-19

17.06.2020 18:29 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Специалисты санитарного надзора Минздрава Беларуси проверяют, как на объектах торговли, общественного питания и бытового обслуживания соблюдают меры по борьбе с распространением коронавируса.


Фото: Ольга Лойко, TUT.BY

За последние 10 дней нарушения выявлены в 1180 (43% от проверенных) объектах розничной торговли, в 256 (44,7%) объектах общепита, в 80 (19,2%) объектах бытового обслуживания населения.

Среди основных нарушений:

  • несоблюдение личной гигиены работниками, в том числе отсутствие (не использование) средств индивидуальной защиты,
  • непринятие мер по соблюдению «социального дистанцирования»,
  • отсутствие достаточного запаса дезинфицирующих средств и другие.

Кроме того, вынесено 273 требования о приостановлении (запрете) деятельности тех объектов, где нарушения были выявлены неоднократно.

Специалисты напоминают, что необходимо информировать персонал и посетителей магазинов, кафе, ресторанов, парикмахерских и других объектов о мерах «социального дистанцирования», необходимости использования средств индивидуальной защиты рук и органов дыхания, устанавливать дозаторы с дезинфицирующими средствами для обработки рук.

Напомним, после проверки выполнения санитарных требований в магазинах, ресторанах и кафе МАРТ запустили телефонную линию, на которую можно сообщить про организации, которые не соблюдают рекомендации по минимизации риска распространения COVID-19. Минские власти же заявили об ужесточении мер по соблюдению санэпидрежима на рынках и в магазинах.

За нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований предусмотрена административная ответственность — наложение штрафа. К примеру, для индивидуального предпринимателя — до двухсот базовых величин (до 5400 рублей), а на юрлицо — до пятисот базовых величин (до 13 500 рублей).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты санитарного надзора Минздрава Беларуси проверяют, как на объектах торговли, общественного питания и бытового обслуживания соблюдают меры по борьбе с...
 
Новости дня
Новости
 
Лига чемпионов сезона 2019/20: плей-офф футбольного турнира доиграют в августе в Лиссабоне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика