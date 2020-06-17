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273 требования о приостановке деятельности магазинов и кафе вынес саннадзор Минздрава из-за COVID-19
17.06.2020 18:29 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Специалисты санитарного надзора Минздрава Беларуси проверяют, как на объектах торговли, общественного питания и бытового обслуживания соблюдают меры по борьбе с распространением коронавируса.
За последние 10 дней
Среди основных нарушений:
Кроме того, вынесено 273 требования о приостановлении (запрете) деятельности тех объектов, где нарушения были выявлены неоднократно.
Специалисты напоминают, что необходимо информировать персонал и посетителей магазинов, кафе, ресторанов, парикмахерских и других объектов о мерах «социального дистанцирования», необходимости использования средств индивидуальной защиты рук и органов дыхания, устанавливать дозаторы с дезинфицирующими средствами для обработки рук.
Напомним, после проверки выполнения санитарных требований в магазинах, ресторанах и кафе МАРТ запустили
За нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований предусмотрена административная ответственность — наложение штрафа. К примеру, для индивидуального предпринимателя — до двухсот базовых величин (до 5400 рублей), а на юрлицо — до пятисот базовых величин (до 13 500 рублей).
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273 требования о приостановке деятельности магазинов и кафе вынес саннадзор Минздрава из-за COVID-19
Специалисты санитарного надзора Минздрава Беларуси проверяют, как на объектах торговли, общественного питания и бытового обслуживания соблюдают меры по борьбе с...
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