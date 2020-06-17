Приведут ли выборы президента к девальвации рубля?

Предыдущие выборы, которые состоялись в октябре 2015 года, прошли довольно спокойно. Скачков курса рубля на бирже ни перед, ни после выборов не наблюдалось.





Правда, тогда в августе наблюдался обвал курса рубля против доллара и евро (примерно на 20%), но это произошло в связи с падением цен на нефть на мировом рынке и обвалом курса российского рубля на Московской бирже. Но в сентябре ситуация уже нормализовалась, и выборы прошли без эксцессов на валютном рынке.





Казалось, что политические события у нас больше не оказывают значительного влияния на финансы страны и курс рубля. Но события конца мая – начала июня текущего года показали, что это не так. За две недели до отставки правительства спрос на иностранную валюту на БВФБ вдруг вырос, и белорусский рубль значительно подешевел по отношению к иностранным валютам.





Кроме того, на выборах в текущем году у действующего президента появились вполне реальные конкуренты, имеющие средства на проведение президентской компании. После чего к ним возникли претензии со стороны правоохранительных органов, и начались разговоры об иностранном вмешательстве, народных волнениях и пр. Все это заставляет задуматься, какое влияние происходящие события окажут на курс белорусского рубля.





Население забирает валюту из банков и копит наличность

Пока ситуация стабилизируется после волнений в марте, вызванных очередными обвалами цен на нефть на мировом рынке и курса российского рубля на Московской бирже. Но от нормального состояния рынок далек.





Так, по данным Национального банка РБ, физические лица в мае текущего года приобрели валюты больше, чем продали, на 58,7 млн. рублей, в то время как в мае прошлого года они продали валюту в чистом выражении на 131,8 млн. долларов. В то же время, белорусские предприятия в мае реализовали валюты в чистом выражении на 5 млн. долларов, хотя в мае прошлого года они были чистыми покупателями валюты и приобрели ее на 85,3 млн. долларов.





Таким образом, хотя ситуация на валютном рынке хуже, чем год назад, но это не критично.





Примерно то же самое можно сказать и о банковских депозитах. Рублевые вклады населения в банках в марте сокращались, однако затем начали расти. В частности, срочные вклады в мае увеличились на 14,1 млн. рублей – до 5,04 млрд. рублей, а переводные вклады поднялись на 179,2 млн. рублей и достигли 3,34 млрд. рублей.





Сумма наличных денег в обороте увеличилась на 197,1 млн. рублей – до 3,96 млрд. рублей. В мае прошлого года рублевые вклады населения увеличились примерно на такую же величину, как и сейчас, но прирост наличных был примерно в 2,5 раза меньше.





Таким образом, люди стали более активно копить наличные деньги, что в условиях кризиса вполне ожидаемо.





Рублевые депозиты юридических лиц и вложения в рублевые банковские ценные бумаги в мае также значительно увеличились: примерно на 0,5 млрд. рублей.





С валютой у белорусских предприятий ситуация похуже, чем с рублями. Их валютные вклады в мае выросли по сравнению с апрелем всего на 46,9 млн. долларов, в то время как в мае прошлого года увеличение составляло 269,9 млн. долларов. А стоимость ценных бумаг, выпущенные банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте сократилась на 16,4 млн. долларов.





При этом население продолжает забирать валюту из банков. В мае их сбережения в банках сократились на 28,4 млн. долларов — до 7,27 млрд. долларов, примерно, как и год назад в мае (на 15,1 млн. долларов). Но это меньше снижения в апреле текущего года, равного 155,8 млн. долларов.





При этом Нацбанк придерживается жесткой денежной политики, хотя и объявил об ее умеренном смягчении, снизив с 20 мая ставку рефинансирования до 8% годовых (с 8,75%). Однако реакция рынка на такое смягчение оказалась довольно странной: ставки по депозитам и кредитам не уменьшились, а выросли.





В частности, средняя ставка по новым депозитам населения в белорусских рублях на срок до 1 года в мае поднялась до 11,35% годовых с 9,77% в апреле. А средняя ставка по новым рублевым кредитам юридическим лицам на срок до 1 года выросла в мае до 11,27% годовых с 11,09% в апреле. Такое у нас в Беларуси смягчение.





Но если для экономики рост ставок – это плохо, то для валютного рынка – хорошо, так как дефицит и дороговизна ресурсов будет поддерживать рубль.





Золотовалютные резервы достаточно велики

Таким образом, ситуация на валютном рынке и рынке банковских депозитов в Беларуси в текущем году существенно хуже, чем год назад, но не является критической. Сейчас эпидемия в мире и в Беларуси стихает, цены на нефть растут, рынки зарубежных стран открываются. Это должно снижать обеспокоенность населения и предприятий и увеличивать приток валюты в страну.





Так, уже в мае внешняя дебиторская задолженность белорусских предприятий сократилась по сравнению с апрелем на 6% (до 10,8 млрд. рублей), хотя просроченная внешняя дебиторская задолженность поднялась на 19% (до 1,1 млрд. рублей).





Однако расслабляться не стоит, так как, в частности, усиливается значение нового фактора риска – выборов президента. Сейчас трудно предсказать возможный ход событий на выборах, можно оценить только ситуацию на финансовом рынке. Спрос на иностранную валюту со стороны населения и предприятий, в августе перед выборами, а может и после них, скорее всего, вырастет.





Величина прироста зависит от степени накала страстей, однако, судя по мартовскому кризису текущего года, он вряд ли превысит несколько сотен миллионов долларов, так как даже в марте, в период удара со стороны эпидемии, глобального карантина и обвала цен на нефть, он оказался на уровне миллиарда долларов.





Нацбанк тогда осуществлял валютные интервенции для стабилизации рынка. За январь-март текущего года золотовалютные резервы РБ сократились на 1,6 млрд. долларов, после чего начали расти, и на 1 июня достигли 7,88 млрд. долларов. Из них собственно валютных средств 4,63 млрд. долларов, а еще на 2,74 млрд. долларов в резервах находится монетарного золота.





Так что средства на удовлетворение спроса на валюту, в случае возникновения повышенного спроса на нее в период президентских выборов, у Нацбанка вполне достаточно, если, разумеется, политическая ситуация стабилизируется за несколько дней или недель.





Население и предприятия могут понервничать и увеличить покупку валюты, но масштабов марта это вряд ли достигнет. Кто хотел перевести свои сбережения в валюту, тот это уже сделал. К тому же стабилизация экономики иностранных государств будет оказывать положительное воздействие на настроения людей и поступления валюты в страну.





При этом, Нацбанк, по-видимому, будет действовать традиционно, то есть фиксировать курс рубля не станет, а будет его постепенно отпускать, продавая валюту. Таким образом, рост курса доллара на несколько процентов в августе нельзя исключить. Но после этого весьма вероятно столь же резкое падение, которое вернет курс к прежнему равновесному значению.





Ситуацию могут изменить, пожалуй, только внешние факторы. В частности, вторая волна эпидемии, или ухудшение отношений с Россией, которая может усилить защиту своего внутреннего рынках от товаров и услуг из РБ.





Основания для этого с российской стороны имеются: это отказ Беларуси согласиться на расширенную интеграцию на предложенных ей условиях, ухудшение отношений руководства двух стран в связи с разными действиями в период пандемии коронавируса, многочисленные разногласия в нефтегазовой сфере, а сейчас еще добавился и конфликт, связанный с Белгазпромбанком.





Поэтому дальнейшее ухудшение отношений с Россией вполне вероятно, а вот это уже почти неизбежно приведет к девальвации нашего рубля. Но это совсем другая история, которая требует отдельного рассмотрения.