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Президент академии профилактической медицины из Казахстана рассказал о своем видении ситуации с коронавирусом
17.06.2020 21:58 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ мире постепенно возвращаются к привычному режиму. Все больше стран ослабляют карантинные меры, возобновляют работу предприятия. С нами на связь вышел президент академии профилактической медицины из Казахстана Алмаз Шарман и рассказал о своем видении ситуации с коронавирусом, и когда стоит ожидать окончания мировой пандемии (видео).
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Президент академии профилактической медицины из Казахстана рассказал о своем видении ситуации с коронавирусом
В мире постепенно возвращаются к привычному режиму. Все больше стран ослабляют карантинные меры, возобновляют работу предприятия. С нами на связь вышел президент...
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