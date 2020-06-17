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Президент академии профилактической медицины из Казахстана рассказал о своем видении ситуации с коронавирусом

17.06.2020 21:58 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В мире постепенно возвращаются к привычному режиму. Все больше стран ослабляют карантинные меры, возобновляют работу предприятия. С нами на связь вышел президент академии профилактической медицины из Казахстана Алмаз Шарман и рассказал о своем видении ситуации с коронавирусом, и когда стоит ожидать окончания мировой пандемии (видео). 
 
 
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В мире постепенно возвращаются к привычному режиму. Все больше стран ослабляют карантинные меры, возобновляют работу предприятия. С нами на связь вышел президент...
 
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