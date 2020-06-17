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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент академии профилактической медицины из Казахстана рассказал о своем видении ситуации с коронавирусом В мире постепенно возвращаются к привычному режиму. Все больше стран ослабляют карантинные меры, возобновляют работу предприятия. С нами на связь вышел президент...

В мире постепенно возвращаются к привычному режиму. Все больше стран ослабляют карантинные меры, возобновляют работу предприятия. С нами на связь вышел президент академии профилактической медицины из Казахстана Алмаз Шарман и рассказал о своем видении ситуации с коронавирусом, и когда стоит ожидать окончания мировой пандемии