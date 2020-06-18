В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

Источник материала: Tut.by

Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.



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«На сегодня мы констатируем, что эпидемия пока не закончилась. Более полумиллиона человек в России реально заболевших, к сожалению, более 7,5 тыс. человек на сегодняшний день погибли <…>, 489 [человек] - это медицинские работники. То есть почти 500 человек наших с вами коллег мы, к сожалению, потеряли», — отметила Самойлова на онлайн-конференции «Безoпасность медицинских работников. Проблемы, анализ и решения».

По словам Самойловой, изначально страна не была в полной мере готова столкнуться с эпидемией, в частности, было мало средств индивидуальной защиты. «Мобилизация была серьезной. <…>. Если говорить честно, то на старте были замечания, были какие-то недочеты, но на сегодняшний день выстроено все более-менее планомерно. На сегодняшний день мы практически не получаем жалоб <…>, что медицинские работники не обеспечены средствами индивидуальной зашиты или не проходят тестирование», — добавила она.