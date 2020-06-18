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Гусов возглавил польский клуб «Подхале»

18.06.2020 12:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский специалист Андрей Гусов возглавил польский клуб «Подхале» (Новый Тарг).





Контракт рассчитан на один год.

Напомним, что последние три сезона Гусов работал в клубе «Тыхы», с которым дважды становился победителем чемпионата Польши, а также обладателем Кубка Польши и Суперкубка.

Прошлый сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса, «Подхале» завершил на третьем месте.
 
 
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Белорусский специалист Андрей Гусов возглавил польский клуб «Подхале» (Новый Тарг).
 
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