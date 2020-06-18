Гусов возглавил польский клуб «Подхале»

















Контракт рассчитан на один год.





Напомним, что последние три сезона Гусов работал в клубе «Тыхы», с которым дважды становился победителем чемпионата Польши, а также обладателем Кубка Польши и Суперкубка.





Прошлый сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса, «Подхале» завершил на третьем месте.