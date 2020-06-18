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Гусов возглавил польский клуб «Подхале»
18.06.2020 12:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Белорусский специалист Андрей Гусов возглавил польский клуб «Подхале» (Новый Тарг).
Контракт рассчитан на один год.
Напомним, что последние три сезона Гусов работал в клубе «Тыхы», с которым дважды становился победителем чемпионата Польши, а также обладателем Кубка Польши и Суперкубка.
Прошлый сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса, «Подхале» завершил на третьем месте.
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Белорусский специалист Андрей Гусов возглавил польский клуб «Подхале» (Новый Тарг).
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