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«Решили частичку своей души отдать нашим врачам». Один из резидентов ПВТ передал спонсорскую помощь 6-й больнице Минска

18.06.2020 21:41 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Время добрых дел. Бизнес продолжает поддерживать медиков, которые в эпицентре борьбы за жизни и здоровье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из резидентов ПВТ передал спонсорскую помощь 6-й столичной больнице.

«Решили частичку своей души отдать нашим врачам». Один из резидентов ПВТ передал спонсорскую помощь 6-й больнице Минска

Учреждение одно из первых в Минске перешло на работу с пациентами с диагнозом COVID-19. С начала эпидемии здесь вылечили почти 2 тысячи человек. И сегодняшняя помощь – знак благодарности и признания нелегкого труда. Врачи получили более 50 тысяч защитных изделий.

«Решили частичку своей души отдать нашим врачам». Один из резидентов ПВТ передал спонсорскую помощь 6-й больнице Минска

«Решили частичку своей души отдать нашим врачам». Один из резидентов ПВТ передал спонсорскую помощь 6-й больнице Минска

«Решили частичку своей души отдать нашим врачам». Один из резидентов ПВТ передал спонсорскую помощь 6-й больнице Минска

В составе помощи – комбинезоны, маски и другие средства. В ближайшее время в клинику поставят специальные наборы для определения антител.

Кроме того, в преддверии профессионального праздника спонсоры решили сделать приятные подарки каждому. Сотрудники больницы получили праздничные наборы.

«Решили частичку своей души отдать нашим врачам». Один из резидентов ПВТ передал спонсорскую помощь 6-й больнице Минска

Мария Журович, заведующая пульмонологическим отделением № 2 6-й городской клинической больницы Минска:
Люди вслух благодарят, потому что действительно в этой ситуации человек надеется, что медицинский работник, который рядом с ним, избавит, спасет, защитит. Стали ценить наш труд, понимать, какой он сложный и какой он бывает очень опасный.

«Решили частичку своей души отдать нашим врачам». Один из резидентов ПВТ передал спонсорскую помощь 6-й больнице Минска

Игорь Юркевич, главный врач 6-й городской клинической больницы Минска:
Мы приобрели уникальный опыт и лечения пациентов, и работы в новых эпидемических условиях, который, в принципе, бесценен и будет использован для лечения наших пациентов. Опыт, который был направлен на спасение каждого человека: протянуть ему руку, дать ему жизнь.

«Решили частичку своей души отдать нашим врачам». Один из резидентов ПВТ передал спонсорскую помощь 6-й больнице Минска

Наталья Рыженкова, директор компании по производству полупроводниковых цифровых устройств:
Они отдают нам свою доброту, свою заботу, потому что никакое оборудование суперсовременное, которое помогает в диагностике, никогда не заменит внимание и чуткость врача. И поэтому сегодня мы решили частичку своей души отдать нашим врачам. Всему медицинскому персоналу, который сейчас работает в непростых условиях.

«Решили частичку своей души отдать нашим врачам». Один из резидентов ПВТ передал спонсорскую помощь 6-й больнице Минска

«Решили частичку своей души отдать нашим врачам». Один из резидентов ПВТ передал спонсорскую помощь 6-й больнице Минска

«Решили частичку своей души отдать нашим врачам». Один из резидентов ПВТ передал спонсорскую помощь 6-й больнице Минска

В преддверии Дня медика в больнице поделились хорошими новостями: больше 40 детей в родильном отделении больницы появились на свет здоровыми у женщин с коронавирусом. Доктора с этими семьями поддерживают обратную связь.

Люди в материале: Мария Журович, Игорь Юркевич, Наталья Рыженкова

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Время добрых дел. Бизнес продолжает поддерживать медиков, которые в эпицентре борьбы за жизни и здоровье, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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