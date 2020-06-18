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«Решили частичку своей души отдать нашим врачам». Один из резидентов ПВТ передал спонсорскую помощь 6-й больнице Минска
18.06.2020 21:41 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Время добрых дел. Бизнес продолжает поддерживать медиков, которые в эпицентре борьбы за жизни и здоровье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Учреждение одно из первых в Минске перешло на работу с пациентами с диагнозом COVID-19. С начала эпидемии здесь вылечили почти 2 тысячи человек. И сегодняшняя помощь – знак благодарности и признания нелегкого труда. Врачи получили более 50 тысяч защитных изделий.
В составе помощи – комбинезоны, маски и другие средства. В ближайшее время в клинику поставят специальные наборы для определения антител.
Кроме того, в преддверии профессионального праздника спонсоры решили сделать приятные подарки каждому. Сотрудники больницы получили праздничные наборы.
Мария Журович, заведующая пульмонологическим отделением № 2 6-й городской клинической больницы Минска:
Игорь Юркевич, главный врач 6-й городской клинической больницы Минска:
Наталья Рыженкова, директор компании по производству полупроводниковых цифровых устройств:
В преддверии Дня медика в больнице поделились хорошими новостями: больше 40 детей в родильном отделении больницы появились на свет здоровыми у женщин с коронавирусом. Доктора с этими семьями поддерживают обратную связь.
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«Решили частичку своей души отдать нашим врачам». Один из резидентов ПВТ передал спонсорскую помощь 6-й больнице Минска
Новости Беларуси. Время добрых дел. Бизнес продолжает поддерживать медиков, которые в эпицентре борьбы за жизни и здоровье, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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