ВОЗ предупредила об опасной фазе распространения коронавируса













Он подчеркнул, что многим людям надоело сидеть дома, страны стремятся возобновлять экономическую и социальную деятельность. "Но вирус по-прежнему быстро распространяется. Он по-прежнему приводит к смерти, и большинство людей уязвимы", - добавил он.





По словам Гебрейесуса, ВОЗ за четверг получила данные о более чем 150 тыс. новых случаев коронавируса, что стало рекордным дневным показателем с начала пандемии. Гебрейесус отметил, что около половины этих случаев приходится на Северную и Южную Америку, а пандемия продолжает активно распространяться в Южной Азии и на Ближнем Востоке.





"Мы призываем все страны и всех людей проявлять чрезвычайную бдительность. Продолжать соблюдать дистанцию, оставаться дома, если вы себя плохо чувствуете, а также продолжать носить маски, когда это нужно, и мыть руки", - указал он.





Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по Москве субботы достигло 460 005 человек, увеличившись за сутки на 6 716, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.





Сутками ранее этот показатель равнялся 4 331.





Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 08:00 субботы насчитывалось 8 663 135 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 198 396 против 114 789 по состоянию на минувшую пятницу, излечились 4,2 млн. человек.