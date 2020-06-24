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Лукашенко присутствует на параде Победы на Красной площади в Москве
24.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вместе с сыновьями присутствует в Москве на военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент БЕЛТА.
В числе высоких зарубежных гостей, которые также прибыли на парад, президенты Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, представители высших органов власти некоторых других государств, послы стран — союзников СССР по антигитлеровской коалиции. Были приглашены также руководители некоторых международных организаций, в том числе председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
Помимо российских военных в параде принимают участие представители 13 государств, в том числе по брусчатке Красной площади промарширует Знаменная группа сводной роты Почетного караула Министерства обороны Беларуси.
В России парад по случаю 75-летия Победы в этом году был перенесен с 9 мая из-за пандемии коронавируса. Президент РФ выбрал дату 24 июня, так как именно в этот день в 1945 году состоялся исторический парад Победителей. По аналогии нынешнее торжество было названо парадом Победы.
Как сообщалось, в Беларуси военный парад в ознаменование 75-й годовщины Великой Победы
Накануне визита в Москву глава белорусского государства принял участие в серии памятных мероприятий. 20 июня с участием Александра Лукашенко открыли мемориальный комплекс памяти сожженных деревень Могилевской области, который расположен в деревне
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вместе с сыновьями присутствует в Москве на военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной...
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