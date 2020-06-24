В Москве проходит парад Победы. На трибунах с ветеранами и Путиным - Лукашенко с сыновьями

Источник материала: Tut.by

24 июня в Москве проходит парад Победы, который 9 мая Россия не стала проводить из-за пандемии коронавируса.



Фото: Reuters

Среди приглашенных — президент Беларуси Александр Лукашенко. Он сидит рядом с российским коллегой Владимиром Путиным. Белорусский президент прибыл на парад со своими сыновьями. Все сидят на одной трибуне с ветеранами.



Фото из Telegram-канала «Пул Первого»

На парад в Москву также прибыли президент Абхазии Аслан Бжания, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Молдовы Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.

В параде принимают участие не только российские военные, но и расчеты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.