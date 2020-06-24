Елизавета II предложила всем желающим виртуальный тур по Букингемскому дворцу

Источник материала: Tut.by

Королева Великобритании Елизавета II предоставила всем желающим редкую возможность совершить виртуальный тур по Букингемскому дворцу, который является ее лондонской резиденцией.



Фото: Royal Family

Обычно каждое лето дворец открывает свои двери для посетителей, и десятки тысяч счастливых обладателей билетов устремляются побродить по его залам и коридорам.

Эту традицию пришлось нарушить из-за эпидемии коронавируса, зато редкую возможность заглянуть внутрь получил любой пользователь соцсетей. Снимки и видео опубликованы в официальном «Инстаграме» королевской семьи .

Здание, которое сначала называлось Букингем-хаус, начали строить в 1703 году для герцога Букингемского. Но вскоре оно приглянулось британским монархам, его достроили, и в 1837 году, при вступлении на престол королевы Виктории, дворец был официально объявлен королевской резиденцией.

По официальным данным, в Букингемском дворце насчитывается:

19 парадных залов

52 спальни — королевские и гостевые

188 помещений для дворцового персонала

92 рабочих кабинета и офиса, включая почтовое отделение

78 туалетных комнат





Ниже на снимке — Белая гостиная, откуда королева и другие члены королевской семьи выходят к гостям в другие парадные залы. Она примечательна особенно высокими потолками и огромной золотой люстрой.



Фото: Royal Family

Белая гостиная также иногда используется как зал для аудиенций. В 2019 году Елизавета II принимала здесь чрезвычайного и полномочного посла Японии в Соединенном Королевстве Ясумасу Нагамина. На этом фото также виден позолоченный рояль с инкрустацией.



Фото: Royal Family

Тронный зал, как и другие парадные залы дворца, спроектирован архитектором Джоном Нэшем, получившим в 1811 году заказ на целый ряд работ в Лондоне от принца регента (будущего короля Георга IV).

В работе над этим помещением Нэш использовал некоторые из своих находок, которые применял при оформлении театров. В креслах, которые видны на возвышении, во время коронации в 1953 году сидела Елизавета II и ее супруг-консорт герцог Эдинбургский. На креслах выгравированы их инициалы: королевы — EIIR, принца Филиппа — P.



Фото: Royal Family

Бальный зал — самый большой из всех парадных помещений дворца с самым роскошным интерьером. Он был закончен в 1855 году во времена правления королевы Виктории. Здесь проходят торжественные банкеты и государственные приемы.



Фото: Royal Family

На этом фото — государственный прием в честь испанского короля Филипа VI во время его визита в Великобританию в 2017 году. Здесь же при другом интерьере проходят церемонии вручения королевских наград.



Фото: Royal Family

Художественная галерея дворца была спроектирована специально для демонстрации работ короля Георга IV. Сегодня здесь висят в основном полотна итальянских, голландских и фламандских мастеров XVII века.

Это не единственное место во дворце, где хранятся шедевры. Известно, что Елизавета II располагает большой коллекцией, в которую входят работы Рембрандта и Рубенса.



Фото: Royal Family

И, наконец, украшение дворца — парадная лестница, ведущая к залам для официальных приемов. Стены по бокам увешаны портретами ближайших членов семьи королевы Виктории, включая ее родителей — герцога и герцогиню Кентских.



Фото: Royal Family

Во время виртуального тура по дворцу пользователи смогут приближать интересующие их предметы и перемещаться в пространстве.