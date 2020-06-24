«Непоседы» — снова в лето

Источник материала: Кричевская жизнь



Школьные летние лагеря – территория активной жизни, где ребята не только оздоравливаются, но и проводят каникулы с пользой, развивая творческие способнос­ти, приобщаясь к культурным ценностям, воплощая в жизнь собственные планы.

В государственном учреждении образования «Средняя школа № 1 г. Кричева» 8 июня распахнул свои двери оздоровительный лагерь «Непоседы» с дневным пребыванием для детей, обучающихся в 1-6 классах.

Программа лагерной смены разнооб­разна. С первых дней стартовал проект «Летняя карусель», посвященный Году малой родины и 75-летию Победы. Ребята стали активными участниками мероприятий в рамках этого проекта. Вместе с воспитателями они еще раз открыли свою маленькую родину, прошли с прадедами дорогами той далекой войны. А с каким азартом разгорались нешуточные баталии на спортивных площадках, принося детям массу положительных эмоций!

Каждый день, каждый час жизни в лагере стал удивительным и неповторимым. Утро начиналось с линейки, зарядки, минутки безопасности и профилактической минутки здоровья. Ребята проявляли себя в играх, викторинах, конкурсах, в коллективных творческих делах лагеря.

Особое внимание уделялось обеспечению безопасности и здоровья детей: обучающие беседы по вопросам безопасного пребывания в лагере и за его пределами; соблюдение правил безопасности при проведении экскурсий, походов, спортивных соревнований; информационные минутки «Чистые руки – твоя защита», «Коронавирус: что нужно знать». В игровой и познавательной форме ребята изучали правила дорожного движения, пожарной безопасности, правила поведения на воде, и в этом им помогали представители РОЧС, ОСВОДа.

Большую часть времени дети находились на свежем воздухе. Для каждого ребенка школьный оздоровительный лагерь, безусловно, был очень полезен: кто-то нашел новых друзей, кто-то открыл в себе новые творческие способности, а кто-то научился не огорчаться при поражениях.

Надеемся, что дни, проведенные в оздоровительном лагере «Непоседы», надолго запомнятся ребятам и останутся наполненными незабываемыми впечатлениями, полезными делами и приятными воспоминаниями.