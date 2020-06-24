Роскошный город на море открывается для беларусов

Источник материала: KYKY

Правительство Дубая объявило , что въезд иностранных туристов в эмират разрешат с 7 июля. Это касается и беларусов. Да-да!

Пассажиров, правда, обяжут предъявить справку об отсутствии ковида, выданную не позднее четырех суток до полета, или пройти экспресс-тест в аэропорту. Сообщается, что авиакомпания в порту вылета в праве отказать пассажиру, если у того заметят симптомы болезни.

Также у всех гостей измерят температуру, попросят заполнить форму о состоянии здоровья и установить на мобильный телефон специальное приложение. Тем, у кого анализ по прилете покажет наличие инфекции, предстоит отправиться в государственный обсерватор на две недели. За свой счет (эх).

Аэропорты Дубая и Абу-Даби приостановили работу 26 марта 2020-го. За все время в Объединенных Арабских Эмиратах зафиксировано почти 45 тысяч эпизодов коронавирусом.