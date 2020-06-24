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Роскошный город на море открывается для беларусов

24.06.2020 13:00 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Правительство Дубая объявило, что въезд иностранных туристов в эмират разрешат с 7 июля. Это касается и беларусов. Да-да!

Пассажиров, правда, обяжут предъявить справку об отсутствии ковида, выданную не позднее четырех суток до полета, или пройти экспресс-тест в аэропорту. Сообщается, что авиакомпания в порту вылета в праве отказать пассажиру, если у того заметят симптомы болезни.

Также у всех гостей измерят температуру, попросят заполнить форму о состоянии здоровья и установить на мобильный телефон специальное приложение. Тем, у кого анализ по прилете покажет наличие инфекции, предстоит отправиться в государственный обсерватор на две недели. За свой счет (эх).

Аэропорты Дубая и Абу-Даби приостановили работу 26 марта 2020-го. За все время в Объединенных Арабских Эмиратах зафиксировано почти 45 тысяч эпизодов коронавирусом.

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Правительство Дубая объявило, что въезд иностранных туристов в эмират разрешат с 7 июля. Это касается и беларусов. Да-да! Пассажиров, правда, обяжут предъявить...
 
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