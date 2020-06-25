Александр Лукашенко присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве

Источник материала: Кировец



Президент Беларуси Александр Лукашенко вчера вместе с сыновьями присутствовал в Москве на военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В числе высоких зарубежных гостей, которые также прибыли на парад, президенты Казахстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, представители высших органов власти некоторых других государств, послы стран — союзников СССР по антигитлеровской коалиции. Были приглашены также руководители некоторых международных организаций, в том числе председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.





Помимо российских военных в параде принимали участие представители 13 государств, в том числе по брусчатке Красной площади промаршировала Знаменная группа сводной роты Почетного караула Министерства обороны Беларуси.





Белорусские военные пронесли по Красной площади Государственный флаг Республики Беларусь, боевые знамена партизанского отряда имени Железняка, а также соединений, принимавших участие в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В России парад по случаю 75-летия Победы в этом году был перенесен с 9 мая из-за пандемии коронавируса. Президент РФ выбрал дату 24 июня, так как именно в этот день в 1945 году состоялся исторический парад Победителей. По аналогии нынешнее торжество было названо парадом Победы.





Фото ТАСС

































Как сообщалось, в Беларуси военный парад в ознаменование 75-й годовщины Великой Победы провели 9 мая . В нем участвовали около 3 тыс. военнослужащих и свыше 150 единиц техники, в небе над Минском пролетели 36 самолетов и вертолетов. «Этот праздник для нас священный. Трагедия белорусского народа, который вынес на плечах титанический груз потерь и разрушений самой жестокой войны XX века, несоизмерима ни с какими трудностями нынешнего дня», — подчеркнул на военном параде Президент Беларуси.

В торжественной церемонии принимали участие Президент России Владимир Путин и главы других государств, прибывшие в российскую столицу на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Они почтили минутой молчания память погибших в годы войны.

Накануне визита в Москву глава белорусского государства принял участие в серии памятных мероприятий. 20 июня с участием Александра Лукашенко открыли мемориальный комплекс памяти сожженных деревень Могилевской области, который расположен в деревне Борки Кировского района. На следующий день Президент посетил Светлогорский район, где состоялась церемония открытия мемориального комплекса «Ола» на месте сожженной в годы войны нацистами деревни. В день начала Великой Отечественной войны, 22 июня, глава государства совершил поездку в Брест. Александр Лукашенко посетил Брестскую крепость , где по традиции в час начала войны прошло памятное мероприятие.-0-

Фото БЕЛТА, ТАСС.