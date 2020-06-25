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Александр Лукашенко присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве

25.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Александр Лукашенко присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве
Президент Беларуси Александр Лукашенко вчера вместе с сыновьями присутствовал в Москве на военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В числе высоких зарубежных гостей, которые также прибыли на парад, президенты Казахстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, представители высших органов власти некоторых других государств, послы стран — союзников СССР по антигитлеровской коалиции. Были приглашены также руководители некоторых международных организаций, в том числе председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Александр Лукашенко присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве

Помимо российских военных в параде принимали участие представители 13 государств, в том числе по брусчатке Красной площади промаршировала Знаменная группа сводной роты Почетного караула Министерства обороны Беларуси.

Александр Лукашенко присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве
 
Белорусские военные пронесли по Красной площади Государственный флаг Республики Беларусь, боевые знамена партизанского отряда имени Железняка, а также соединений, принимавших участие в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В России парад по случаю 75-летия Победы в этом году был перенесен с 9 мая из-за пандемии коронавируса. Президент РФ выбрал дату 24 июня, так как именно в этот день в 1945 году состоялся исторический парад Победителей. По аналогии нынешнее торжество было названо парадом Победы.

 
Александр Лукашенко присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве
Фото ТАСС
Александр Лукашенко присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве
Александр Лукашенко присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве
Александр Лукашенко присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве
Александр Лукашенко присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве
Александр Лукашенко присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве
Александр Лукашенко присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве
Александр Лукашенко присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве
Александр Лукашенко присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве

Как сообщалось, в Беларуси военный парад в ознаменование 75-й годовщины Великой Победы провели 9 мая. В нем участвовали около 3 тыс. военнослужащих и свыше 150 единиц техники, в небе над Минском пролетели 36 самолетов и вертолетов. «Этот праздник для нас священный. Трагедия белорусского народа, который вынес на плечах титанический груз потерь и разрушений самой жестокой войны XX века, несоизмерима ни с какими трудностями нынешнего дня», — подчеркнул на военном параде Президент Беларуси.

В торжественной церемонии принимали участие Президент России Владимир Путин и главы других государств, прибывшие в российскую столицу на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Они почтили минутой молчания память погибших в годы войны.

Накануне визита в Москву глава белорусского государства принял участие в серии памятных мероприятий. 20 июня с участием Александра Лукашенко открыли мемориальный комплекс памяти сожженных деревень Могилевской области, который расположен в деревне Борки Кировского района. На следующий день Президент посетил Светлогорский район, где состоялась церемония открытия мемориального комплекса «Ола» на месте сожженной в годы войны нацистами деревни. В день начала Великой Отечественной войны, 22 июня, глава государства совершил поездку в Брест. Александр Лукашенко посетил Брестскую крепость, где по традиции в час начала войны прошло памятное мероприятие.-0-

Фото БЕЛТА, ТАСС.

 
Теги: Брест
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко вчера вместе с сыновьями присутствовал в Москве на военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой...
 
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