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Лукашенко: Перемены будут обязательно, и они должны начинаться и идти цивилизованно

26.06.2020 21:54 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Перемены будут обязательно, и они должны начинаться и идти цивилизованно

Беларусь выбрала путь поэтапного развития, сохранив всё лучшее из прошлого и создавая на этом фундаменте новую современную страну. О перспективах, в том числе госпредприятий, говорили сегодня в Солигорском районе. Президент посетил «Беларуськалий», пообщался с коллективом и очертил задачи, которые стоят перед регионом и страной. 

Развитие Минщины во многом определяет развитие всей Беларуси. В регионе сосредоточены все отрасли, виды и формы хозяйствования. Бесспорно, локомотивом региональной экономики является «Беларуськалий». Сегодня на долю нашей страны приходится примерно 20% мирового рынка калийных удобрений. Экспорт приносит в бюджет миллиарды долларов. Предприятие активно развивается. Вместе с тем Президент ориентирует регион на реализацию ещё двух-трех крупных инвестпроектов в следующем пятилетии, да и в других отраслях тоже, не только калийной. Время требует стремительного движения вперёд.

Главная задача, которая стоит перед государством в посткоронавирусный период, – активизировать процессы в экономике и защитить людей, обеспечив им достойный уровень жизни – спокойно и без всяких потрясений. Александр Лукашенко пообщался с коллективом «Беларуськалия». Говорили о земле, обновлении Конституции, о ситуации с пандемией. Звучали и вполне житейские вопросы и предложения. 

«У нас тут прямо город-город» – эту фразу жители Солигорска всегда любили повторять приезжим, намекая на то, что здесь фактически нет частного сектора, как в других белорусских городах. Кругом многоэтажки. Не мудрено, ведь 20 тысяч солигорчан, или солигорцев, (кому как нравится) старше своего города, построенного фактически с нуля возле шахт и калийного комбината. Всего здесь живёт больше 100 тысяч человек, и сейчас, так же, как и в 1958-м, добыча руды здесь – главный источник доходов. На самом «Беларуськалии» работает каждый пятый житель города, но и остальные шесть десятков солигорских предприятий так или иначе с ним связаны: от заводов горно-шахтного и другого технологического оборудования до производства железобетонных конструкций. 

Чем выше горы, тем богаче страна – эта формула работает только в равнинной Беларуси. Знаменитые солигорские терриконы уже стали туристическим брендом. Фотографироваться лучше на расстоянии, да и забраться на склоны не даст охрана. Чтобы был понятен масштаб: каждый год из-под земли здесь понимают около 50 миллионов тонн руды. Представьте себе визуально 100 тысяч самых больших БелАЗов. Так вот на производство калийных удобрений уходит примерно четверть этой массы. Остальное – глина и песок с примесью калийной соли меняет местный рельеф. Ну, а полученный в итоге продукт улучшает урожайность на белорусских полях и бюджет страны. 

Как никак Беларусь занимает примерно 20% мирового рынка калийных удобрений и ежегодно получает от их продажи несколько миллиардов долларов. Для нас это такое же национальное достояние, как для России нефть и газ или для Украины железная руда, а учитывая, что углеводороды постепенно замещает зелёная энергетика – калий даже перспективнее. Население планеты растёт, еды нужно всё больше, а значит выжимать из плодородной почвы приходится максимум. Наращивает свои мощности и «Беларуськалий». Открыли новый завод по производству нитрата калия. Полным ходом идёт строительство Петриковского горно-обогатительного комплекса и Дарасинского рудника, впрочем, как отметил губернатор, Солигорск – это ещё не вся промышленность региона.

Президент считает, что это далеко не те цифры, при которых можно почивать на лаврах. Хотя прогресс Минской области очевиден. Не забыл Александр Лукашенко и о том, как в 90-е делили калийный сбыт, конкурируя между собой, сбивая цены, теряя деньги, когда шахтёры ходили пешком в Минск бить касками на площади. И о том, как некоторые хотели прибрать к рукам за бесценок само предприятие, да и не только это. Был бы сейчас БелАЗ тем БелАЗом, который мы знаем: с 450-тонниками, беспилотниками и гигантской долей в треть мирового рынка, а главное – с рабочими местами и достойной зарплатой?

То, что Беларусь сохранила своих промышленных гигантов, – это факт, но в том же минском тракторе лишь треть комплектующих – белорусские. Непаханное поле импортозамещения. Региону нужны и абсолютно новые проекты. И они будут, как и во всей стране. Конкретную программу определят на Всебелорусском народном собрании. Но, если говорить об уже реализованных, Минская область – промышленный драйвер всей Беларуси. Чего только стоит индустриальный парк «Великий камень» – огромный технологический город, которой только набирает мощь; завод легковых автомобилей «Белджи» под Борисовом; электрички «Штадлер» в Фаниполе; Белорусская национальная биотехнологическая корпорация под Руденском. Это 14 заводов по производству комбикорма и незаменимых аминокислот, часть из которых начнёт работу уже этим летом. Высокотехнологичные рабочие места появятся и в других уголках региона.  

Сберегут не только промышленную составляющую, но и культурную, в которую вплетён наш национальный код. Ведь здесь же, на Минщине, вернули величие Несвижскому замку и красоту Слуцких поясов. 

Впрочем, в классической римской формуле «хлеба и зрелищ» сначала всё же идёт хлеб. Вот только раздавать его бесплатно в современной Беларуси не будут, зарплату нужно заработать. 

Кстати, про землю, а точнее про её упрощённую продажу белорусам по максимально доступной цене, Президент напомнил в очередной раз. Любой желающий должен иметь возможность получить свой надел. Над этой схемой уже работают, ну а пока речь о том, как эффективнее использовать то, что находится под землёй. Это тот самый завод по производству нитрата калия, построенный фактически в равных долях с китайскими партнёрами. 

Уникальный для Беларуси проект. Суть – в дальнейшей переработке калийных удобрений. К добавленной стоимости продукта здесь добавляют ещё. То есть удобрения, производимые «Беларуськалием», для этого завода – сырьё! Главная фишка в том, что они выводят из удобрений хлор, некоторые растения к нему очень чувствительны, например картофель. Производство сейчас выходит на проектную мощность, загрузка – 70%, но уже почти всю продукцию отгружают в такие страны, как Испания, Греция и Австралия. Качество оказалось лучше, чем у мировых аналогов, поэтому, говорят, основные конкуренты в полном шоке. 

Вообще, продукцию белорусского калийного гиганта знают почти в 140 странах. И хоть с начала года мировой рынок удобрений просел, за второе полугодие рассчитывают наверстать и выйти на прошлогодний уровень экспорта. Президент этим расчётам верит – калийщики никогда не подводили. Доклады Главе государства краткие, как никогда, ведь в цеху Президента ждут люди. Шахтёров Александр Лукашенко в шутку называет вольнодумцами, а потому с кем, как не с ними поделиться своим видением реформ, которых так ждёт часть общества. 

Как ни крути, с 90-х – эпохи отстаивания прав шахтёров на площадях – многое изменилось. Они больше не требуют, а просят, и не зарплат, а дорог (имеют право) и бани. Как бы неожиданно ни звучало, но дело нужное. Но от вопросов местного характера калийщики отойдут быстро. Информационный шум, поднявшийся в ходе избирательной кампании, слышен даже в шахтах. Выборы Александр Лукашенко уже не в первый раз назовёт пандемией политической, но и о коронавирусной расскажет. Главное – заболеваемость в Минской области пошла на спад. То ли придётся к слову, но шахтёры спросят и о впечатлениях от военного парада в российской столице, отложенного как раз из-за пандемии.  

Важный социальный аспект – своего рода «пенсионная ловушка» калийщиков. Касается вроде бы небольшого числа шахтёров, но это не делает проблему в глазах Президента менее значимой. На этом все вопросы сотрудников «Беларуськалия» сняты. Тихо и мирно. А за весомый вклад Александра Лукашенко в калийное дело – от шахтёров не менее весомый подарок.  

Глядя на суровые лица реальных героев и их воплощение в металле, невольно думаешь: а кто, как не шахтёр, – настоящий железный человек?

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Беларусь выбрала путь поэтапного развития, сохранив всё лучшее из прошлого и создавая на этом фундаменте новую современную страну. О перспективах, в том числе...
 
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