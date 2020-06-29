Марафон поддержки медиков продолжается: 670 защитных комбинезонов передали в Мозырскую поликлинику № 2

Источник материала: Mlife

На этот раз к ней подключились Мозырский районный Совет депутатов и государственное предприятие “Мозырский райжилкомхоз” с непосредственным личным участием председателя Галины Кудиной и генерального директора Петра Хамутовского.

В городскую поликлинику № 2, которая является структурным подразделением учреждения здравоохранения “Мозырская центральная городская поликлиника”, переданы 670 противочумных костюмов, столь необходимых медикам при работе в условиях пандемии коронавируса.

Тем не менее, как отметила главный врач УЗ “МЦГП” Наталья Тишкова эпидемиологическая ситуация в Мозыре уже позволяет некоторым медучреждениям района переходить к обычному режиму работы.

— Так, онкологический диспансер, где проходили лечение пациенты с COVID-19, с понедельника начнет вести прием больных профильного направления. Однако же, наряду с этим система здравоохранения района, продолжит работу в режиме повышенной готовности. И так будет, пока в нашем регионе и стране не выздоровеет последний пациент с COVID-19, — подчеркнула Наталья Тишкова.

Однозначно, справиться с любой бедой можно только благодаря поддержке, в которой медработники нуждаются как никто другой, ведя многочисленные приемы и оказывая помощь своим пациентам. Медикам намного легче, если они чувствуют поддержку общества. Мы сильнее, если вместе. Берегите себя и своих близких!

Источник: "Жыцце Палесся"

Наталья КОНОПЛИЧ, фото Владимира НИКОЛАЕВА.