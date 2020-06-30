Врач назвал три лучших продукта для укрепления иммунитета

Источник материала: ОНТ

Какие продукты помогают укрепить иммунитет, рассказала врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1», пишет РИА Новости.

По словам специалиста, эти продукты также улучшают общее состояние организма.

Так, в списке лучших помощников иммунной системы –имбирь. Диетолог уточнила, что он не лечит вирусные болезни, при этом очень эффективен в борьбе с бактерицидными инфекциями.

Кроме того, имбирь, который стал очень популярен в период пандемии коронавируса, помогает улучшить кровообращение, обмен веществ и способствует похудению. Он также оказывает противовоспалительное действие и благотворно влияет на пищеварительную систему.

Кроме того, медик отметила, что следует добавить в свой рацион лимон, поскольку в нем много витамина С, который отвечает за многие важные биохимические процессы в организме, поддерживает иммунитет и улучшает состояние кровеносных сосудов.

Из фруктов врач советует есть манго, поскольку в нем много антиоксидантов и бета-каротина (он превращается в витамин А после попадания в организм), улучшающего зрение и здоровье кожи.

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