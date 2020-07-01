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«Без тестов на Covid-19 не принимаем». Узнали, как белорусские отели и санатории переживают кризис

01.07.2020 08:01 — Новости о Коронавирусе | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Коварный Covid-19 продолжает шествие по миру. Одними из тех, кто первыми почувствовал дыхание пандемии, стали объекты гостеприимства. По всему миру закрывались как сетевые отели, так и семейные гостиницы, без клиентов остались санатории, дома отдыха и апартаменты. А что происходит на рынке гостиничных услуг Беларуси? Как выживают отели в отсутствие туристов? На вебинаре «Влияние коронакризиса на гостеприимство. Новые задачи для собственников и управляющих гостиниц» ответы на эти вопросы дали эксперты гостиничной сферы. Мероприятие организовала «Академия девелоперов».

«Без тестов на Covid-19 не принимаем». Узнали, как белорусские отели и санатории переживают кризис
Фото Павла Садовского. Используется в качестве иллюстрации.

«В данный момент 3 из 4 гостиниц закрыты»

Как отмечали спикеры, больше других из-за пандемии пострадали городские отели. Если в загородные санатории и сельские усадьбы местные туристы еще заглядывают (особенно летом, когда другие станы закрыты), то в столичных гостиницах сегодня совсем пусто. В Минск пока не вернулись иностранцы (ранее они занимали более 70% номеров), бизнесмены, спортсмены и обычные туристы.

Татьяна Потапова, заместитель генерального директора ОАО «Минотель» по развитию (гостиницы «Беларусь», «Гарни», «Спутник» и «Вояж», Минск):

«Без тестов на Covid-19 не принимаем». Узнали, как белорусские отели и санатории переживают кризис

- По сравнению с прошлым годом наши бронирования упали в 10 раз. Так, если в 2019 году загрузка отелей была в районе 70%, то сейчас мы имеем всего 7-10%. К сожалению, в данный момент 3 из 4 гостиниц закрыты. В строю осталась только гостиница «Беларусь».

Что мы делаем в этой ситуации? Во-первых, оптимизируем персонал и издержки, во-вторых – снижаем тарифы и пытаемся привлечь гостей рекламными акциями. Еще в марте многие сотрудники были отправлены в режим «простоя» с сохранением 2/3 заработной платы. В настоящий момент с 40% работников нам пришлось расстаться.

Что касается гостей, сейчас мы делаем упор на местного, локального туриста. И признаюсь, в городе идет борьба за каждого гостя. В итоге, порой мы видим жесткий демпинг со стороны коллег. Лично я не уверена, что это правильно. Получится ли потом вернуться к нормальным ценам – большой вопрос. Пока же рынка нет, нам остается просто выживать. Конечно, мы надеемся на открытие границ и возвращение туристов.

«Предлагаем ранний заезд, поздний выезд и ланч-бокс в номер»

Надежда Угляница, управляющая отелем Hampton by Hilton (Брест):

«Без тестов на Covid-19 не принимаем». Узнали, как белорусские отели и санатории переживают кризис
Фото bvd.by

- Наш отель на 120 номеров открылся в Бресте в декабре 2018 года. Изначально он был ориентирован на бизнес-туристов и транзитников. Я думаю, вы понимаете, насколько больно ударил по нам коронавирус.

В 2019 году средняя загрузка Hampton by Hiltonсоставила 34%. У нас были большие планы на 2020 год. Мы отлично провели январь и видели хорошую перспективу на весну и лето. К примеру, на 1 марта у нас было забронировано порядка 43% номеров. Но затем в Европу пришла пандемия. В первый месяц весны загрузка в отеле упала до 23%, а затем ситуация стала еще хуже – в апреле наша загрузка составила всего 4%. Так, глубокие бронирования были отменены практически полностью. Все, что мы имеем на сегодняшний день – это брони «сегодня – на сегодня», «сегодня – на завтра».

Если говорить о гостях, то раньше у нас чаще всего останавливались россияне (53%). Доля белорусов в отеле была всего 13%. Сегодня большинство гостей – белорусы. Мы делаем ставку на тех, кто приезжает в Брест по делам или в качестве туристов.

Конечно, пандемия внесла коррективы и в наши стандарты. Например, мы убрали из номеров все предметы (например, бумажные), которые не могут подвергаться санитарной обработке. Кроме того, теперь гость может отказаться от ежедневной уборки, чтобы к нему в номер не входил другой человек. Что касается общественных мест, то их уборка осуществляется каждый час. Также изменилась и подача завтрака: гость может как обычно спуститься в ресторан или взять ланч-бокс (по желанию – мы доставим его в номер).

Не скрою того, что нам пришлось заняться жесткой оптимизацией своих затрат. Мы отправили сотрудников в оплачиваемые и неоплачиваемые отпуска, но при этом – пока никого не сократили: хотим сохранит персонал.

К счастью, понемногу загрузка отеля стала расти: в мае она составила 6%, в июне – 11%. Для того, чтобы привлечь потенциальных постояльцев, мы снизили цены и добавили бесплатный ранний заезд и поздний выезд.

«Тест на Covid-19 можно сдать прямо у стойки регистрации»

Светлана Кончиц, директор санатория «Альфа Радон» (Гродненская область):

«Без тестов на Covid-19 не принимаем». Узнали, как белорусские отели и санатории переживают кризис
Фото bvd.by

- Наш санаторий был закрыт 45 дней. Вновь запустились мы только 19 июня. Отмечу, что на текущий момент наша загрузка составляет порядка 35%. Если до пандемии 45% наших отдыхающих составляли россияне, а 15% – иностранцы, то сейчас «Альфа Радон» ориентируется на белорусских гостей. На тех, кто ищет альтернативу отдыху на море. Буквально неделю назад мы провели инфотур для белорусских туроператоров – будем продвигать наш объект на внутренний рынок.

В текущих условиях главное для нас – обеспечение безопасности, а также доступность оздоровления и лечения. Так, перед заселением каждый гость прямо в санатории сдает тест на Covid-19. Мы получаем результат в течение получаса и до этого времени заселения в номер не происходит. Если тест показывает положительный результат, то мы предлагаем человеку перенести свой отдых на другое время с сохранением той стоимости, которая была зафиксирована на момент бронирования. Среди других мер – установка рамок с распылением ионов серебра, респираторный режим и минимизация внешних контактов сотрудников, расстановка столов в соответствии с рекомендациями эпидемиологов, сокращение развлекательных мероприятий и групповых занятий до 10 человек. Кроме того, после каждого гостя номер проходит санитарную обработку и не заселяется в течение 24 часов.

Руководитель Projekt Hotel в Беларуси и директор консалтинговой компании «Бизнес проектирование» Александр Верес познакомил участников конференции с цифрами, касающимися функционирования отелей в стране.

«Без тестов на Covid-19 не принимаем». Узнали, как белорусские отели и санатории переживают кризис
«Без тестов на Covid-19 не принимаем». Узнали, как белорусские отели и санатории переживают кризис
Фото bvd.by

Так, он констатировал, что с 2016 года в белорусских гостиницах иностранных гостей становилось больше, чем белорусских. Последние несколько лет постепенно увеличивалась и загрузка отелей. К сожалению, уже в первом квартале 2020 года отели стали фиксировать снижение бронировок и количества гостей. В итоге, все показатели, кроме количества номеров (оно увеличилось), упали. Рекордно низкие цифры, согласно опросам, проведенным Projekt Hotel, наблюдались в апреле-мае – в это время загрузка белорусских объектов размещения составила примерно 3-5%.

«Отели уже не будут прежними. Главным станет уединенность и скорость интернета»

Эксперт из Польши Артур Петрашевски (партнер Projekt Hotel, Polnord S.A.) считает, что мир недвижимости и отельного бизнеса уже никогда не стане прежним. Нам всем придется привыкать к новой реальности – к удаленной работе вместо привычного офиса, к видеоконференциям вместо реальных встреч, к повышенным мерам безопасности и санитарному контролю.

«Без тестов на Covid-19 не принимаем». Узнали, как белорусские отели и санатории переживают кризис
Фото bvd.by

Что касается сферы гостеприимства, то большинство туристов будут искать для отдыха чистые и уединенные места. В выигрыше будут объекты, где можно будет жить автономно. Например, отдельно стоящие домики с собственными кухнями, уединенные базы отдыха, небольшие отели на побережье. А вот городские отели, как считает Артур Петрашевски, будут вынуждены вернуться к истокам – стать местами для ночлега и ничего более. И если в последние годы хотельеры жили за счет дополнительных услуг – аренды конференц-залов, бассейнов, СПА и т.д., то шансы, что они быстро вернутся к этой модели, невелики. Владельцам отелей придется менять концепцию, сосредоточившись не на допуслугах, а на оснащении номеров. Ключевой вещью в отеле станет скорость интернета. Каждый номер должен быть готов к тому, что постоялец будет там работать, принимать пищу и проводить видеоконференции.

Позитивным моментом всей этой ситуации польский эксперт считает то, что в результате пандемии с рынка уйдут объекты низкого качества.

Посмотреть полную версию конференции можно на YouTube-канале«Академии девелоперов».

«Без тестов на Covid-19 не принимаем». Узнали, как белорусские отели и санатории переживают кризис
Фото Павла Садовского. Используется в качестве иллюстрации.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Коварный Covid-19 продолжает шествие по миру. Одними из тех, кто первыми почувствовал дыхание пандемии, стали объекты гостеприимства. По всему миру закрывались как...
 
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