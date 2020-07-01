«Без тестов на Covid-19 не принимаем». Узнали, как белорусские отели и санатории переживают кризис

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- Наш отель на 120 номеров открылся в Бресте в декабре 2018 года. Изначально он был ориентирован на бизнес-туристов и транзитников. Я думаю, вы понимаете, насколько больно ударил по нам коронавирус.

В 2019 году средняя загрузка Hampton by Hiltonсоставила 34%. У нас были большие планы на 2020 год. Мы отлично провели январь и видели хорошую перспективу на весну и лето. К примеру, на 1 марта у нас было забронировано порядка 43% номеров. Но затем в Европу пришла пандемия. В первый месяц весны загрузка в отеле упала до 23%, а затем ситуация стала еще хуже – в апреле наша загрузка составила всего 4%. Так, глубокие бронирования были отменены практически полностью. Все, что мы имеем на сегодняшний день – это брони «сегодня – на сегодня», «сегодня – на завтра».

Если говорить о гостях, то раньше у нас чаще всего останавливались россияне (53%). Доля белорусов в отеле была всего 13%. Сегодня большинство гостей – белорусы. Мы делаем ставку на тех, кто приезжает в Брест по делам или в качестве туристов.

Конечно, пандемия внесла коррективы и в наши стандарты. Например, мы убрали из номеров все предметы (например, бумажные), которые не могут подвергаться санитарной обработке. Кроме того, теперь гость может отказаться от ежедневной уборки, чтобы к нему в номер не входил другой человек. Что касается общественных мест, то их уборка осуществляется каждый час. Также изменилась и подача завтрака: гость может как обычно спуститься в ресторан или взять ланч-бокс (по желанию – мы доставим его в номер).

Не скрою того, что нам пришлось заняться жесткой оптимизацией своих затрат. Мы отправили сотрудников в оплачиваемые и неоплачиваемые отпуска, но при этом – пока никого не сократили: хотим сохранит персонал.

К счастью, понемногу загрузка отеля стала расти: в мае она составила 6%, в июне – 11%. Для того, чтобы привлечь потенциальных постояльцев, мы снизили цены и добавили бесплатный ранний заезд и поздний выезд.