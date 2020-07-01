ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Получится ли у Беларуси эффективно управлять госдолгом в условиях пандемии?

01.07.2020 06:09 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Беларусь накопила приличный запас резервов к началу 2020 года. Также, по мнению экспертов, страна подошла к ситуации с коронавирусом с неплохим уровнем долга, что позволяет ей смотреть в будущее с определенным оптимизмом.

В условиях пандемии долговая устойчивость в развивающихся странах оказалась под угрозой, начинается отток капитала в развитые страны, увеличивается стоимость внешних заимствований, где-то ослабляется национальная валюта. Все это влияет на бюджетную политику, золотовалютные резервы и, конечно, рост ВВП.

Эксперты, принимавшие участие в онлайн-дискуссии от Центра новых идей и BEROC, рассуждали на тему, какие характеристики госзаимствований сегодня наиболее важны для сохранения устойчивости госдолга: уровень долговой обремененности, валютная структура госдолга, стоимость и срок заимствований, и в целом должна ли стратегия управления долгом корректироваться?

Как считает ассоциированный директор Standard & Poor's Максим Рыбников, устойчивость госдолга нельзя рассматривать в изоляции от иных факторов.

Дефолт в разных странах происходил при разных уровнях долга и с разными его характеристиками: в России в 1998 году перед дефолтом чистый долг был 50% к ВВП, в Украине этот показатель в 2015 году был 40%, в Греции в 2012 году перед дефолтом – вышел за 100% ВВП.

В целом, вопрос устойчивости долга выходит за рамки характеристик непосредственно самого долга, его погашения, считает эксперт.

Априори сказать, что лучше иметь низкий долг с плохой структурой лучше, чем высокий долг с хорошей структурой в местной валюте, сложно, считает эксперт. В целом, вопрос устойчивости долга выходит за рамки характеристик непосредственно самого долга, его погашения.

«Когда мы смотрим на суверенные рейтинги, мы смотрим на целый ряд показателей. Это и структура экономики, и институты, и платежный баланс. Не стоит забывать и про банковскую систему. Ну и самая главная экономика – это то, что позволяет держать соотношение долга к ВВП на достаточно низком уровне», – сказал он.

«На мой взгляд, стратегия управления долгом – все корректировать в хорошие времена, когда есть рост, растут экономики торговых партнеров, благоприятная ситуация на внешних рынках, – подчеркнул Максим Рыбников.

Он в свою очередь обратил внимание на правильность шагов, предпринятых в Беларуси: плавающий курс и большой объем резервов на начало 2020 года.

Уровень долговой нагрузки снизился

Как отметил принимавший участие в дискуссии заместитель министра финансов Андрей Белковец, если сравнить ситуацию с точки зрения уровня долговой нагрузки на 1 января 2017 года и 1 мая 2020 года, то за этот отрезок времени произошли значимые перемены.

«На 1 января 2017 года была наихудшая ситуация с точки зрения уровня долговой нагрузки, мы были на пике. Были предприняты меры, и с тех пор ситуация значительно улучшилась. За это время снизился как долг внешний, так и внутренний. Снизился значительно также гарантированный долг, за который нас всегда критиковал и МВФ и Всемирный банк», – обратил внимание Белковец.

Он, по словам замминистра, пришел к управляемому даже не с точки зрения объемов, а с точки зрения тех расходов, которые несет бюджет, исполняя эти гарантии.

«Мы уже создали основу некой стабильности, что позволяет с оптимизмом смотреть в будущее», – считает он.

Между тем, замминистра обратил внимание на большую долю связанных кредитов, хоть само их количество и уменьшилось.

«Несмотря на то, что стал жестче отбор к проектам, все равно остаются такие как атомная станция, проект БНБК (Белорусская национальная технологическая корпорация), которые нельзя быстро остановить, и это приводит к тому, что долг продолжает наращиваться. Но жесткий подход и мораторий на коммерческий долг дают свое положительное влияние на уровень долга в целом, его устойчивость», – отметил он.

Как признал Белковец, никуда не делся вопрос и с валютной структурой. Наличие большой доли долга, номинированного в иностранной валюте, – это проблема и самый большой риск на сегодня, считает он.

В планах использовать накопленные резервы

Белковец считает, что корректировать стратегию управления долгом, это нормально. Он напомнил про 90 млн евро от Всемирного банка на борьбу с пандемией и поддержку системы здравоохранения.

«Понятно, что этот кредит вначале не планировался, но и отказываться от него было бы глупо, учитывая потребности в этом сегодня», – пояснил он.

Тем не менее, глобальный подход, который озвучивался в начале года, который закладывали в бюджет, – это объем рефинансирования, объем привлечения, у нас сохраняется, уточнил замминистра финансов.

«Мы понимаем, что некий дефицит будет расширяться, и пока не планируем его закрывать только за счет новых внутренних или внешних заимствований. В планах использовать те резервы, которые были накоплены в прошлом году, так как в течение длительного времени бюджет был профицитным», – сказал он.

Это, считает замминистра финансов, поможет Беларуси сформировать резервы в валюте как некий буфер для исполнения внешних обязательств, так и резервы в национальной валюте, что позволит закрыть увеличение дефицита по текущему бюджету.

Как резюмировал Белковец, Беларусь подошла к ситуации с коронавирусом с неплохим уровнем долга, что позволяет нам быть гибкими и чувствовать себя уверенными.

«Рынок открывается, и есть возможности для  рефинансирования, и это снимает острую проблематику с точки зрения управления долгом», – заключил он.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь накопила приличный запас резервов к началу 2020 года. Также, по мнению экспертов, страна подошла к ситуации с коронавирусом с неплохим уровнем долга, что...
 
Новости дня
Новости
 
Коронавирус: в Британии закрыт город, в США «все только начинается»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика