Работники хозяйства из агрохолдинга Управделами президента в июне остались без премий. Все из-за пандемии

Источник материала: Tut.by

Белорусы продолжают ощущать на себе последствия «коронакризиса». Среди пострадавших на этот раз — работники ОАО «Александрийское», сельскохозяйственного комплекса, который входит в состав агропромышленного холдинга Управделами президента. Как следует из приказа, фото которого появилось в телеграм-канале NEXTA, в июне этого года работники организации остались без премий, а надбавки для служащих за сложность и напряженность были уменьшены на 25%. В «Александрийском» объясняют, что это мера временная — пока на месяц. Причина — экономическая ситуация, вызванная пандемией коронавируса. В частности, в первом полугодии только от продажи продукции на экспорт организация недополучила более полумиллиона долларов выручки.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта mybrest.by

ОАО «Александрийское» — крупный сельскохозяйственный комплекс в составе агропромышленного холдинга Управделами президента. Территориально находится в Шкловском районе, администрация — в агрогородке Александрия. Занимается животноводством и растениеводством, производит молоко, мясо птицы, рыбу, мясную продукцию, корм для скота, выращивает яблоки, грибы. Есть своя торговая сеть.

«В первом полугодии организация недополучила 554,6 тысячи долларов от реализации продукции на экспорт»

В приказе за подписью директора Андрея Кузьменко сказано, что у работников общества со сдельно-премиальной и повременно-премиальной системой оплаты премия за июнь составит 0%. Кроме того, за июнь надбавка за сложность и напряженность служащим (руководителям, специалистам, другим служащим) составит 25% от установленной. Причина — невыполнение ключевых социально-экономических показателей за I квартал 2020 года.



Фото: NEXTA

Как объяснили FINANCE.TUT.BY в организации, «в I полугодии 2020 года негативный эффект пандемии коронавирусной инфекции сказался в целом на мировой экономике, в том числе на экономике ОАО «Александрийское».

— Последствиями экономического кризиса стали падение выручки от реализации товаров и рост производственных затрат, — говорят в организации. — Реализация продукции ОАО «Александрийское» осуществляется на внутреннем рынке Республики Беларусь и на внешнем рынке Российской Федерации и Казахстана. В годовой выручке удельный вес экспорта составляет более 15%, что в денежном эквиваленте достигает 10,5 миллионов долларов. В I полугодии 2020 года организация недополучила от реализации продукции на экспорт 554,6 тысяч долларов выручки (86,6% к плану).

В «Александрийском» отмечают, что «многие организации в мире изменили кадровую политику, сократив численность сотрудников или переведя на режим неполной трудовой занятости, чтобы противостоять экономическому стрессу».

— ОАО «Александрийское» не предпринимало таких радикальных мер как сокращение численности штата и перевод сотрудников на неполное рабочее время, однако вынуждено было предпринять временную меру в виде оптимизации фонда оплаты труда. С момента основания организации выплата зарплаты производилась вовремя и в срок, установленный коллективным договором. В настоящее время с целью повышения заинтересованности в качестве выполняемой работы, мотивации в конечном результате работников рассматривается вопрос о прямой связи между произведенной и реализованной продукцией и уровнем заработной платы, — добавляют в организации.

Почти у половины работников — больше 1000 рублей. Какие зарплаты обычно получают в «Александрийском»

За первые пять месяцев года средняя зарплата в «Александрийском» составила 864 рубля, за май — 885,1 рубля. Зарплаты в организации состоят из двух частей — постоянной (формируется исходя из тарифной ставки первого разряда и тарифных коэффициентов) и переменной (для рабочих это ежемесячная премия, для руководителей и специалистов — надбавка за сложность и напряженность, плюс различные единовременные выплаты для всех категорий работников).

— За 5 месяцев 2020 года среднемесячная заработная плата в ОАО «Александрийское» превышает республиканский уровень (по виду экономической деятельности «сельское, лесное и рыбное хозяйство») на 1,5%, областной уровень (в сельском, лесном и рыбном хозяйстве) на 11,5%, — отмечают в организации.

В мае этого года средняя зарплата механизаторов в «Александрийском» составила 1 185,3 рубля (среднедневная зарплата без премии — от 30 до 150 рублей), водителей — 1 022,9 рубля (среднедневная зарплата без премии — от 30 до 130 рублей), операторов машинного доения — 1 340,4 рубля (среднедневная зарплата без премии — от 23 до 70 рублей), строителей — 1 428,2 рубля (среднедневная зарплата без премии — от 35 до 145 рублей), специалистов среднего звена и служащих — 1229 рублей (среднедневная зарплата без премии — от 21 до 65 рублей). У тех, кто работает в животноводстве, средняя зарплата в мае составила 1 200,6 рубля.

— Среднемесячную зарплату более 1000 рублей по данным за 5 месяцев получают 48% от общей численности, которая в настоящее время составляет 1630 человек (на 1 января 2020 года — 1631 человек), — говорят в «Александрийском».