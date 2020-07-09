Почему мимолетные знакомства порой важнее близких друзей

Источник материала: Ежедневник

фото: bbc.com

Близкие друзья важны - но исследования показывают, что создание сетей случайных знакомых моежт повысить наше настроение, знания и чувство принадлежности.

В течение почти 10 лет я проводил вечера в понедельник на репетициях для своего любительского хора. Понедельник - не мой любимый день, и я часто бываю в плохом настроении, но к концу репетиции я обычно чувствую себя заряженной. Пение приносит мне пользу. Как и люди. За некоторыми исключениями, я бы не назвал своих коллег по хору близкими друзьями; большинство из них я почти не знаю. Мы обмениваемся короткими чатами, улыбками и странной шуткой - но этого достаточно, чтобы я почувствовал себя немного лучше в мире.

Сейчас нет хоровой практики, и ее не будет долгое время. Я скучаю. Во время карантина я не испытываю недостатка в привязанности или эмоциональной поддержке, но мне не хватает дружелюбных лиц и случайных разговоров. Иными словами, я скучаю по своим слабым связям.

В 1973 году Марк Грановеттер, профессор социологии в Стэнфордском университете, опубликовал статью под названием «Сила слабых связей» . Это стало одной из самых влиятельных социологических работ всех времен. До этого ученые полагали, что благополучие человека зависит главным образом от качества отношений с близкими друзьями и семьей. Грановеттер показал, что количество тоже имеет значение.

Характеризуя социальное окружение любого человека, мы говорим, что у него есть внутренний круг людей, с которыми он часто общается и чувствует себя близко, и внешний круг знакомых, которых видит нечасто или мимолетно. Грановеттер назвал эти категории «сильные связи» и «слабые связи». Его главная идея заключалась в том, что для новой информации и идей слабые связи важнее для нас, чем сильные.

Грановеттер опросил 282 рабочих в Бостоне и обнаружил, что большинство из них получили работу через кого-то, кого они знали. И меньшая часть получила работу через близкого друга; 84% получили работу благодаря этим слабым связям - случайным контактам, которые они видели только изредка. Как указал Грановеттер, люди, с которыми вы проводите много времени, «плавают» в том же массиве информации, что и вы. Нам нужные посторонние люди, чтобы донести до нас новости о возможностях из-за пределов нашего круга - и чем больше у нас таких знакомых, тем лучше.

Убывающие связи

Пандемия коронавируса может оказать непосредственное влияние на слабые связи людей и выгоды, которые они получают от них. Компании, которые были вынуждены изменить методы работы в результате кризиса, могут в конечном итоге сделать постоянный переход к домашней работе и виртуальным рабочим местам. Несмотря на то, что работники получат выгоду во многих отношениях, включая повышение гибкости, одним из возможных недостатков этого изменения является то, что оно сокращает наши социальные сети.

Физические офисы позволяют проводить не только официальные личные встречи, но и служить местом для случайных встреч с нашими профессиональными слабыми связями - людьми, с которыми мы не тесно сотрудничаем, но чья работа влияет на нас самих.

Некоторые компании специально разрабатывают свои офисы для проведения случайных встреч среди сотрудников из разных отделов. Это была идея здания Pixar, проект которого контролировал Стив Джобс. В здании есть большой центральный зал, через который все сотрудники должны проходить несколько раз в день. Джобс хотел, чтобы коллеги сталкивались друг с другом, пили кофе... Он верил в силу этих, казалось бы, случайных разговоров, чтобы разжечь креативность.

Случайные встречи

Встречи со слабыми связями могут быть полезны для нашего психического благополучия.

Джиллиан Сандстрем , преподаватель психологии в Университете Эссекса, исследовала, в какой степени люди получают счастье от отношений со слабыми связями. Она попросила группу респондентов вести учет всех их социальных взаимодействий в течение нескольких разных дней. Она обнаружила, что участники с более крупными сетями слабых связей, как правило, были более счастливыми в целом, и что в дни, когда у участника было больше случайных взаимодействий со слабыми связями - местным бариста, соседом, членом класса йоги - они испытывали больше счастье и большее чувство принадлежности.

Даже кажущиеся неважными встречи, такие как покупка обеда у одного и того же знакомого лица каждый день, могут поддержать вас.

Исследование 2016 года , для которого психологи набирали респондентов из Италии и Шотландии, показало, что, независимо от национальности или возраста, люди, которые были членами таких групп, как спортивные команды или церковные общины, чувствовали большую осмысленность своей жизни и безопасность. И чем больше групп, членами которых они были, тем лучше.

«Иногда труднее говорить с людьми, которых мы хорошо знаем, потому что эти разговоры связаны с эмоциональным бременем, - говорит Сандстрем. – «Слабые! разговоры легче и менее требовательны».

Участвуя в самых разных беседах со слабыми связями, люди могут узнать о том, как справляться с различными жизненными трудностями в условиях изоляции. Они также являются источником новизны в то время, когда дни могут ощущаться одинаково. Сандстрем поделился историей о коллеге, который еженедельно проводит видеочат со своей семьей. «Она говорит, что им не хватает тем для разговоров, потому что сейчас никто ничего не делает».

Как показала работа Granovetter, мы получаем большую часть нашей новой информации от слабых связей. Это дает стимул, а также, в период неопределенности, руководство о том, как себя вести. Например, участвуя в самых разных беседах со слабыми связями, люди могут узнать о том, как справляться с различными жизненными трудностями.

Ян Лесли, ВВС