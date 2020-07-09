ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минздрав прорабатывает вопросы функционирования медучреждений на случай второй волны COVID-19

09.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Минздрав прорабатывает вопросы функционирования медучреждений на случай второй волны COVID-19

Минздрав готовит приказы об особенностях функционирования организаций здравоохранения на случай второй волны COVID-19, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Вирус хоть и потерял активность, но все же не исчез из популяции, отметил министр. «Поэтому мы сейчас переходим к следующему этапу — готовятся приказы об особенностях функционирования организаций здравоохранения в условиях коронавирусной инфекции. Нет необходимости держать такое количество больниц именно для этих пациентов, но мы должны быть готовы оказывать медпомощь, если такой пациент случайно окажется в любом из медучреждений нашей страны», — сказал Владимир Караник.

На случай второй волны готовы планы по реагированию и перепрофилированию коечного фонда. Больницы дооснащаются точками респираторной поддержки, скорректированы графики завершения реконструкции и строительства новых объектов, создаются резервы средств индивидуальной защиты, чтобы в случае необходимости удовлетворить в том числе ажиотажный спрос населения.

«В последнюю неделю мы наблюдаем устойчивую положительную динамику, это касается как выявленных случаев инфицирования, так и (что наиболее важно) количества осложненных форм заболевания, тех пациентов, у кого течение коронавирусной инфекции осложняется пневмониями. За месяц количество инфицированных и число пневмоний снизилось в несколько раз, что позволяет обратно перепрофилировать коечный фонд во всех регионах страны. Больницы возвращаются к обычному режиму функционирования», — отметил министр.

Если настороженность со стороны населения и социальное дистанцирование останутся и впредь, то вкупе с противоэпидемическими мероприятиями и плановой работой по отслеживанию контактов это позволит пройти вторую волну или легче, или не сильно ее заметить, добавил Владимир Караник.

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минздрав готовит приказы об особенностях функционирования организаций здравоохранения на случай второй волны COVID-19, сообщил журналистам министр...
 
Новости дня
Новости
 
Почему мимолетные знакомства порой важнее близких друзей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика