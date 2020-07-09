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В больницах есть запас средств индивидуальной защиты

Министр здравоохранения поздравил молодую семью

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В. Караник: Последнюю неделю мы наблюдаем устойчивую положительную динамику Во всех белорусских больницах, где принимают пациентов с коронавирусом, всегда есть запас средств индивидуальной защиты на месяц. В больницах есть запас средств...

Во всех белорусских больницах, где принимают пациентов с коронавирусом, всегда есть запас средств индивидуальной защиты на месяц.Об этом сегодня заявил министр здравоохранения Владимир Караник во время посещения Лидской районной больницы. Часть этого медцентра также стала инфекционной на время пандемии. Однако сегодня на одном из этажей COVID-корпуса уже проводят заключительную дезинфекциюКстати, именно здесь, в Лидской больнице, в первые минуты 3 Июля на свет появился первый белорус, рожденный в этот праздничный день. По традиции министр поздравил молодую семью.