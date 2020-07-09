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В. Караник: Последнюю неделю мы наблюдаем устойчивую положительную динамику

09.07.2020 21:30 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Во всех белорусских больницах, где принимают пациентов с коронавирусом, всегда есть запас средств индивидуальной защиты на месяц.

В больницах есть запас средств индивидуальной защиты

Об этом сегодня заявил министр здравоохранения Владимир Караник во время посещения Лидской районной больницы. Часть этого медцентра также стала инфекционной на время пандемии. Однако сегодня на одном из этажей COVID-корпуса уже проводят заключительную дезинфекцию

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси: "Последнюю неделю мы наблюдаем устойчивую положительную динамику. Это касается как количества выявленных случаев, так и, что наиболее важно, это количества осложненных форм заболевания. Это те пациенты, у которых корона усложняется пневмонией. За последний месяц количество инфицированных снизилось в несколько раз, и количество пневмоний тоже уменьшилось. Это позволяет проводить обратно перепрофилирование коечного фонда. Это касается всех регионов страны без исключения. Больницы возвращаются к обычному режиму функционирования".

Министр здравоохранения поздравил молодую семью 

Кстати, именно здесь, в Лидской больнице, в первые минуты 3 Июля на свет появился первый белорус, рожденный в этот праздничный день. По традиции министр поздравил молодую семью.

 
 
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Во всех белорусских больницах, где принимают пациентов с коронавирусом, всегда есть запас средств индивидуальной защиты на месяц. В больницах есть запас средств...
 
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