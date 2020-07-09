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«Визжите в глубине души»: Японцев пытаются приучить не кричать на американских горках
09.07.2020 21:20 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
В Японии посетителей открывшихся после карантина парков аттракционов пытаются приучить не кричать на американских горках, пишет
Консорциум японских парков развлечений еще в мае выработал правила поведения на аттракционах, направленные на сдерживание пандемии. Так, посетителей обязывают носить маски и не кричать, чтобы не распространять вирусы. Парки заказали таблички с призывами не кричать и и придумали слоган: «Визжите в глубине души» («Please scream inside your heart»).
Представители парка Fuji-Q Highland, в котором установлены одни из крупнейших и быстрейших в Японии,
Чтобы мотивировать посетителей, администрация парка устроила конкурс. Любой желающий может заказать у компании фотографию самого себя на горках Fujiyama за 390 иен. И если на фото у посетителя будет серьезное лицо и правильно надетая маска, он может выложить этот снимок в аккаунтах парка в соцсетях со специальным хэштегом и принять участие в розыгрыше бесплатного билета в парк Fuji-Q Highland на один день,
Стоит отметить, что за нарушение этих правил, никто не наказывает.
Парк Fuji-Q Highland открылся после карантина 1 июня. С 1996 года там действуют американские горки Fujiyama с двухкилометровой трассой, на которой вагончики могут достигать скорости в 130 км/ч и в один момент срываются и пролетают вниз 70 метров. На момент открытия это был самый высокий и быстрый аттракцион этого типа в мире.
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В Японии посетителей открывшихся после карантина парков аттракционов пытаются приучить не кричать на американских горках, пишет Интерфакс. Это связано с тем, что...
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