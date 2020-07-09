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«Визжите в глубине души»: Японцев пытаются приучить не кричать на американских горках

09.07.2020 21:20 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Визжите в глубине души»: Японцев пытаются приучить не кричать на американских горках

В Японии посетителей открывшихся после карантина парков аттракционов пытаются приучить не кричать на американских горках, пишет Интерфакс. Это связано с тем, что во время крика активно распространяются бактерии коронавируса. Для посетителей устроили настоящий челлендж. Сумевшим прокатиться молча – бонусы! 

Консорциум японских парков развлечений еще в мае выработал правила поведения на аттракционах, направленные на сдерживание пандемии. Так, посетителей обязывают носить маски и не кричать, чтобы не распространять вирусы. Парки заказали таблички с призывами не кричать и и придумали слоган: «Визжите в глубине души» («Please scream inside your heart»).

Представители парка Fuji-Q Highland, в котором установлены одни из крупнейших и быстрейших в Японии, рассказали изданию the Guardian, что далеко не у всех получается сдерживать крик. Поэтому топ-менеджеры этого парка на своем примере решили показать, что это возможно и записали видео безмолвного катания на горках. Они стоически прокатились молча, причем, один из руководителей периодически пытался поправлять срывающуюся из-за скорости маску. 


Чтобы мотивировать посетителей, администрация парка устроила конкурс. Любой желающий может заказать у компании фотографию самого себя на горках Fujiyama за 390 иен. И если на фото у посетителя будет серьезное лицо и правильно надетая маска, он может выложить этот снимок в аккаунтах парка в соцсетях со специальным хэштегом и принять участие в розыгрыше бесплатного билета в парк Fuji-Q Highland на один день, писало издание Timeout.

Стоит отметить, что за нарушение этих правил, никто не наказывает.

Парк Fuji-Q Highland открылся после карантина 1 июня. С 1996 года там действуют американские горки Fujiyama с двухкилометровой трассой, на которой вагончики могут достигать скорости в 130 км/ч и в один момент срываются и пролетают вниз 70 метров. На момент открытия это был самый высокий и быстрый аттракцион этого типа в мире.

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В Японии посетителей открывшихся после карантина парков аттракционов пытаются приучить не кричать на американских горках, пишет Интерфакс. Это связано с тем, что...
 
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