Что делать, если платный тест на антитела показал коронавирус? В сети появился документ - разбираемся

Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY прислали фото письма, где разъясняется, как будет организована помощь людям в Гродненской области, которые платно сдали тесты на антитела к коронавирусу.



Фото: прислали читатели TUT.BY

Тесты на антитела показывают, если ли у вас иммуноглобулины М и G. Если есть иммуноглобулины G, значит, вы переболели коронавирусом, и у вас есть иммунитет и антитела к нему. Если у вас есть только иммуноглобулины М, значит, вы болеете прямо сейчас. А если у вас и иммуноглобулины М, и иммуноглобулины G, значит, вы переболели, но недавно, и защитные антитела только начинают формироваться. Если у вас вообще нет никаких иммуноглобулинов, то вы не болели.

В документе, фото которого прислали в редакцию портала, говорится, что при отсутствии клинических симптомов и в случае, если пациент не является контактом первого уровня, за ним организуется динамическое наблюдение, но листок нетрудоспособности не выдается. С первого взгляда создается впечатление, что человеку с положительными иммуноглобулинами М, которые, повторимся, возникают при остром заболевании, не будут давать больничный. Оказалось, что это не так и третий абзац в разъяснении на этом фото по логике не вытекает из второго.

Источник, близкий к теме, пояснил: если у пациента есть иммуноглобулины М и нет иммуноглобулинов G, ему не могут не открыть больничный.

— Если у человека есть только иммуноглобулины М, то это говорит о том, что у него острое заболевание, которое подлежит наблюдению, самоизоляции, лечению с выдачей листка нетрудоспособности, — объяснили нам.

Если у человека есть и иммуноглобулины М, и иммуноглобулины G, это значит, что это состояние после окончания болезни и он заболел не недавно.

— Если у человека есть и иммуноглобулины М, и иммуноглобулины G, то вопрос должен решаться индивидуально врачом-инфекционистом. Надо смотреть, когда он заболел, какой срок уже прошел. Может, он 21 день назад заболел, но после 21 дня человек не заразен и если нет никаких признаков заболевания, листок нетрудоспособности не выдается.

Если у человека только иммуноглобулины G, то он уже переболел коронавирусом.

Наш собеседник также обратил внимание, что на фото нет подписи специалиста, поэтому ничего нельзя сказать о подлинности документа.