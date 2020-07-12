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В России за сутки выявили 6615 заразившихся коронавирусом
12.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6615, общее количество заразившихся достигло 727 162. Об этом сообщили
Согласно данным штаба, суточный рост этого показателя уже шесть дней не превышает 0,9%. Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском автономном округе (0%), Москве (0,3%), Московской области (0,3%), Республике Северная Осетия (0,4%), Калининградской области (0,4%), Псковской области (0,5%), Республике Дагестан (0,5%).
В частности, новые 679 случаев выявлены в Москве, 293 — в Санкт-Петербурге, 286 — в Свердловской области, 267 — в Ханты-Мансийском АО и 232 — в Алтайском крае.
Число выздоровевших пациентов, у которых диагностировали
За сутки выписаны 465 пациентов в Москве, 322 — в Московской области, 239 — в Архангельской области, 190 — в Ханты-Мансийском АО, 167 — в Красноярском крае.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки увеличилось на 130 против 188 днем ранее, всего от инфекции умерли 11 335 человек.
Согласно данным штаба, доля умерших составляет 1,56% от всех заразившихся коронавирусом в России.
За сутки было зарегистрировано 27 летальных исходов в Москве, 20 — в Санкт-Петербурге, 8 — в Архангельской области, по 6 — в Московской и Новгородской областях.
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Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6615, общее количество заразившихся достигло 727 162. Об этом сообщили ТАСС в оперативном...
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