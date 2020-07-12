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Кремль назвал отрицающих COVID-19 людей безумцами

12.07.2020 16:53 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Люди, отрицающие существование коронавируса, являются «как минимум невеждами», в худшем случае — «безумцами», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эта болезнь существует. Эта болезнь особенная», — сказал Песков, сам переболевший COVID-19, в интервью телеканалу «Россия 1».

От коронавирусной инфекции, по словам представителя Кремля, бывает «временами страшно», так как организм не понимает, что происходит.

Пресс-секретарь подчеркнул, что сейчас российские врачи узнали больше о коронавирусе, но еще «далеко не все», и научились бороться с инфекцией «более эффективно».

В середине мая Песков сообщил, что заразился коронавирусом и лечится в больнице. Через неделю пресс-секретаря выписали. COVID-19 был обнаружен и у его супруги Татьяны Навки.

 
 
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От коронавирусной инфекции, по словам представителя Кремля, бывает «временами страшно», так как организм не понимает, что происходит.
 
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