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Белорусские медики провели более 1 миллиона 130 тысяч исследований на коронавирус
12.07.2020 17:40 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К данным Минздрава по ситуации с COVID-19 в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По информации ведомства на 12 июля в стране выздоровели и выписаны из больниц 55 380 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус.
Продолжается работа по выявлению новых случаев заболевания. Медики провели более 1 миллиона 130 тысяч исследований. С положительным результатом зарегистрированы 64 932 человека.
С момента вспышки инфекции на территории страны умерли 464 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.
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Новости Беларуси. К данным Минздрава по ситуации с COVID-19 в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По информации ведомства на 12 июля в стране...
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