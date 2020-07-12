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Белорусские медики провели более 1 миллиона 130 тысяч исследований на коронавирус

12.07.2020 17:40 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. К данным Минздрава по ситуации с COVID-19 в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации ведомства на 12 июля в стране выздоровели и выписаны из больниц 55 380 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус.

Белорусские медики провели более 1 миллиона 130 тысяч исследований на коронавирус

Продолжается работа по выявлению новых случаев заболевания. Медики провели более 1 миллиона 130 тысяч исследований. С положительным результатом зарегистрированы 64 932 человека.

С момента вспышки инфекции на территории страны умерли 464 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.

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Новости Беларуси. К данным Минздрава по ситуации с COVID-19 в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По информации ведомства на 12 июля в стране...
 
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