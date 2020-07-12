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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Бояться не надо, надо хотеть жить". Подполковник запаса Геннадий Шиминский излечился от COVID-19 История сильного человека, столкнувшегося с тяжелым течением болезни. Подполковник запаса Геннадий Шиминский на здоровье особо не жаловался. И в свои 54 подхватил...

История сильного человека, столкнувшегося с тяжелым течением болезни. Подполковник запаса Геннадий Шиминский на здоровье особо не жаловался. И в свои 54 подхватил COVID-19, когда соседи по лестничной площадке уже переболели. Легкая форма болезни перетекла в тяжелую.Месяц под аппаратом ИВЛ - серьезное испытание для организма. Врачи не опускали рук, и 31 день борьбы за жизнь принесли результат. Пока наш герой передвигается на кресле-каталке, однако упражнения и забота любящих жены и сына придают силы для восстановления.Наш корреспондентпродолжает рассказывать истории выздоровления."Как оказалось, 31 день".