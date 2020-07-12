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"Бояться не надо, надо хотеть жить". Подполковник запаса Геннадий Шиминский излечился от COVID-19
12.07.2020 22:38 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTИстория сильного человека, столкнувшегося с тяжелым течением болезни. Подполковник запаса Геннадий Шиминский на здоровье особо не жаловался. И в свои 54 подхватил COVID-19, когда соседи по лестничной площадке уже переболели. Легкая форма болезни перетекла в тяжелую.
Месяц под аппаратом ИВЛ - серьезное испытание для организма. Врачи не опускали рук, и 31 день борьбы за жизнь принесли результат. Пока наш герой передвигается на кресле-каталке, однако упражнения и забота любящих жены и сына придают силы для восстановления.
Наш корреспондент Никита Дементьев продолжает рассказывать истории выздоровления.
Геннадий Шумский, подполковник запаса: "Началось все с того, что 8 мая вечером у меня поднялась температура 38,5. Я вызвал скорую помощь. Они приехали, послушали меня, посмотрели, сказали, что ничего страшного нет. Дали мне жаропонижающие, я их выпил, температура спала, ночь так и переночевал. Заявка была передана в поликлинику участковому врачу. На следующий день - 9 мая - пришел дежурный врач. Она оказалась врачом-инфекционистом с большим опытом работы. Осмотрев меня, она сказала, что у меня по всем признакам пневмония. Где-то через 2 часа приехал врач, экипированный полностью, и по заявке участкового меня отвезли в 1-ю больницу. Там меня обследовали, сделали компьютерную томографию, которая подтвердила, что у меня действительно двусторонняя пневмония. Там же, в приемном покое, у меня взяли мазки. Реакция спокойная была. Я как человек военный ко всему отношусь так, что если так произошло - значит так надо".
Ваши симптомы как проявлялись?
Геннадий Шумский: "Развивалось все стремительно. Каждый день - температура, особенно к вечеру, с повышением. На 3-й день, когда я находился в отделении и уже перепробовали все средства, чтобы сбить температуру (она была уже за 40) меня направили в реанимационное отделение. У меня начал падать кислород. И дальше - уже только по рассказам - я узнал, что меня ввели в кому искусственную и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких".
Сколько вы провели под аппаратом?
Геннадий Шумский: "Как оказалось, 31 день".
Вы изменились до и после?
Геннадий Шумский: Вы знаете, я не просто изменился. Я потерял больше 20 килограммов веса. Мало того, я потерял в мышечной массе, поэтому пока я самостоятельно не передвигаюсь.
Какая жизнь после коронавируса?
Геннадий Шумский: Уже хорошая. Выписался домой. Здесь домашний уход, домашний уют. Иду на поправку. За эти 10 дней я поправился на 3 килограмма. Врачи борются за больного до последнего, и это может длиться очень много времени, как в моем случае оказалось. Я считаю, что врачи сделали свою работу так, как это нужно. После того, когда прошел через все это, могу сказать, что бояться этого не надо, надо до последнего цепляться за жизнь, просто должно быть желание жить.
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История сильного человека, столкнувшегося с тяжелым течением болезни. Подполковник запаса Геннадий Шиминский на здоровье особо не жаловался. И в свои 54 подхватил...
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