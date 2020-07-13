Глобальный рынок ПК окреп несмотря на пандемию

Источник материала: Ежедневник

Мировые поставки персональных компьютеров восстановились во 2 квартале 2020 года. Тем не менее аналитики предупреждают, что рост может продлиться недолго.

Об этом говорится в отчетах IDC и Gartner, пишет dev.by , со ссылкой на ZDNet.

По оценке Gartner, за квартал было поставлено 64,8 млн единиц ПК — плюс 2,8% год к году. IDC приводит несколько другие цифры: 72,3 млн и 11,2% соответственно. Разница объясняется тем, что компании включают в анализ разный круг устройств.

Особенно уверенный рост Gartner отмечает в регионе ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка). Увеличению объемов частично способствовало восстановление цепей поставок, нарушенных коронавирусом. В начале 2020 года из-за пандемии рынок пережил худшее падение с 2016 года.

Наилучшие результаты продемонстрировал сегмент мобильных ПК, чей рост обусловлен переходом компаний и учебных заведений в онлайновый формат работы. Но так как это лишь временная необходимость, к следующему году спрос замедлится, считают исследователи.

Лидерами рынка во 2 квартале названы HP и Lenovo. Gartner назвал топовым поставщиком Lenovo. Она занимает 25% рынка — против 24,9% у HP, которая нарастила квартальные поставки более чем на 17%.

По данным IDC, первое место и 25% рынка принадлежит HP, в то время как Lenovo обеспечивает 24,1%.

Первую пятерку замыкают Dell, Apple и Acer.