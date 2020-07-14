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«Спокойный был хлопец, неконфликтный». Что известно об убийстве двух мужчин в Гомеле?

14.07.2020 15:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в Гомеле убили двух мужчин, которые сидели в беседке и громко слушали музыку. Одной из жертв стал местный житель, у него осталась жена и двое детей.


Фото: Следственный комитет

— Ночью проснулась от крика на весь район. О помощи не просили, просто долго кричали: «Ааааа». Потом все стихло, снова раздался крик, но уже непродолжительный — и все, тишина, — рассказывает TUT.BY одна из жительниц дома по улице Дворникова. — Подумала, как всегда гуляет молодежь, и уснула.

Как рассказывают жильцы пятиэтажного дома в Гомеле, рядом с которым произошло двойное убийство, рано утром милиционеры стали обходить квартиры и искать очевидцев.

— Предварительно установлено, что два местных жителя в возрасте 38 и 32 лет в ночное время находились в беседке и громко слушали музыку. Им были причинены телесные повреждения (по версии местных, ножевые ранения — Прим. TUT.BY), от которых они скончались, — рассказали в СК.

По словам наших собеседников, в этой беседке и раньше собирались компании, но не очень часто.

— Рано утром, еще не было пяти часов, увидела, что лентой (которую Следственный комитет использует для оцепления места ЧП — Прим. TUT.BY) обнесена площадь возле дома. А около 6 утра милиция стала ходить по квартирам, — продолжает жительница дома по улице Дворникова и говорит, так она узнала об убийстве двух мужчин.

Один из них — сосед по лестничной площадке Сергей. По словам женщины, он ездил на заработки в Россию, но сейчас был дома из-за пандемии коронавируса.

— Он женат, у них двое маленьких дочерей, семья живет в квартире с мамой Сергея. Когда милиция нас опрашивала, мы стояли на лестничной площадке, вышла мать соседа и говорит: «Сережа мой не ночевал дома». И тут ей кто-то позвонил по мобильному и она умчалась домой, видимо, ничего не знала, — предполагает соседка. — Сергей всегда был спокойным хлопцем, неконфликтным, даже если выпьет, то улыбается. За что их?

По неподтвержденной информации, второй убитый это друг Сергея.

Возбуждено уголовное дело по п. 1 ч. 2 ст. 139 (Убийство двух лиц) Уголовного кодекса.

Если вам что-либо известно об этом преступлении, Следственный комитет просит позвонить по телефонам 8 029 743-75-45 или 102.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня в Гомеле убили двух мужчин, которые сидели в беседке и громко слушали музыку. Одной из жертв оказался житель соседнего дома, у него осталась жена и двое...
 
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