О настоящих родителях и настоящем чуде. Ване Дубогрию нужна ваша помощь!

Источник материала: Клiч Радзiмы

У Андрея и Елены Дубогрий уже было две взрослые дочери, когда они спасли Ванечку и стали его родителями. Ребенок, который был настолько тяжелым, что ему не давали и шанса, благодаря любви и стараниям мамы и папы, в свои 14 лет прекрасно разговаривает, хорошо учится, поет. Он пережил 11 операций на ноги, чтобы получить возможность ходить. В марте 2020 года Ванечке сделали сложнейшую операцию на правую ногу, чтобы избавить его от боли и подарить шанс начать ходить. Сейчас Ваня нуждается в послеоперационной реабилитации, благодаря которой проведенное лечение даст результат. Ваня ожидал этого 3 месяца, не поднимаясь с пастели. Помогите Ване встать на ноги!

Ванечка родился 11 июня 2006 года в г.Бресте и сразу после рождения пережил 2 клинические смерти. Прогнозы были очень плохими.

– Мне позвонила невестка, попросила помочь с крещением, пока ребеночек не умер, – вспоминает папа Вани, Андрей Анатольевич. – У него был поврежден мозг. Я поехал за священником. Ванечку вывезли из реанимации на коридор и прямо там крестили. Родители тогда еще от него не отказались, – вспоминает папа.

Вскоре после выписки малыш снова попал в больницу, но мама с ним уже не легла. Елена и Андрей Дубогрий стали навещать малыша, покупать для него питание.

Ребеночек пошел на поправку, но снова ненадолго. Его мать пила, не ухаживала за ним. В состоянии обезвоживания Ваню снова забирают в больницу и ставят вопрос о лишении матери родительских прав, а значит после выписки Ваня должен был отправиться в дом малютки.

– Такие тяжёлые дети в детских домах долго не живут, – сказали нам. – вспоминает папа. – Тогда мы решили его усыновить и заботиться о нем. Я ведь уже был его крестным папой.

Родители Вани прошли специальное обучение, усыновили Ваню и стали изо всех сил стараться ему помочь.

– Доктора от него отказались сразу. Сказали, даже не берите, вы ничего не сделаете, не поднимите его, он останется растением, – вспоминает мама Вани, Елена Борисовна.

Маленький Ванечка был весь скрученный, у него не разгибались ни ручки, ни ножки, он ничего не видел из-за атрофии зрительных нервов.

– На обследовании в Киеве, куда мы повезли Ваню, доктор сказал, что повреждения настолько сильные, что у Ванечки нет мозга, только вода, и что надеяться не на что, – вспоминает мама. – А спустя 5 лет этот же доктор, увидев Ваню снова, был так сильно удивлен, что описал его случай в своей врачебной практике.

Благодаря молитвам, любви и усердию родителей, которые делали все, что могли, чтобы помочь сыну, Ванечка смог видеть. Ребенок, который не разгибался, начал двигать ручками и ножками, научился ползать, вставать с поддержкой на ноги. Он начал понимать речь и разговаривать.

Родители возили его по всем возможным реабилитациям, приглашали домой специалистов. Ване было сделано 4 операции в Туле и 7 в Беларуси, всё ради одного: чтобы Ванечка смог ходить.

– На одной из реабилитаций в Варшаве Ванечка практически пошел с ходунками, а на другой – поехал на специализированном велосипеде. Это было просто чудо. Я не могла поверить своим глазам, – вспоминает мама. С таким диагнозом как у Ванечки это действительно чудо.

К сожалению, из-за сильнейшей спастики в ногах Ване была показана операция, после которой он 3 месяца находился лежа.

– Спастика была такой сильной, что у Вани даже в сидящем положении выскакивал тазобедренный сустав. Перенапряженные мышцы просто вырывали его из суставной сумки, – рассказывает папа. – Боль была просто невыносимой. Ему нужна была операция. Она была уже 11. Но если бы не операции, он никогда не смог бы даже сидеть, навсегда остался бы лежачим.

Операция, проведенная по уникальной методике с пересадкой мышц и наращиванием кости, проведенная докторами «РНПЦ травматологии и ортопедии», прошла успешно, и родители Вани от всего сердца благодарны докторам, давшим мальчику шанс ходить. Ванин сустав окончательно встал на место, спастики в этой ноге больше нет, и теперь Ване очень нужна реабилитация, которая позволит разработать ногу, укрепить кости и наконец пойти! Только с ней проведенная операция даст настоящий результат.

О Ване

Ванечка очень музыкальный, церковный мальчик. Его папа, Андрей Анатольевич, поет в церковном хоре, поэтому Ваня в церкви с самого детства. Знает утреннюю и вечернюю службу наизусть, всегда поет вместе с хором в храме, и дома, если на службе по состоянию здоровья присутствовать не может.

Ваня обучается на дому по школьной программе. По будним дням к нему приходят педагоги, среди которых есть его любимая учительница.

– Лариса Георгиевна – первая учительница Ванечки и самая любимая, – рассказывает папа. – Она вкладывает душу в занятия с ним. За эти годы она стала для него не просто педагогом, но и настоящим другом.

Сейчас Ване уже 14 лет. Но сам за собой ухаживать он не может. Его родители все делают, чтобы Ваня с каждым днем становился все более самостоятельным. Мальчику сделали уже 11 операций, и теперь у него есть шанс научиться ходить.

О реабилитации

– Все операции, что он перенес, – это его единственный шанс научиться ходить, начать передвигаться самостоятельно, – рассказывает папа. – Время уходит, мы не молодеем, поэтому делаем все, что можем, чтобы дома Ваня научился сам передвигаться, мог приготовить себе покушать, мог сам о себе заботиться. Пока мы есть, мы будем стараться изо всех сил, чтобы поставить его на ноги.

4 месяца назад Ванечке провели уникальную операцию, после которой у него есть реальный шанс начать ходить. В ожидании этого шанса он пролежал 3 месяца в постели, пока шел послеоперационный период, и вот наконец родителям разрешили его присаживать, давать нагрузку. Чтобы проведенная операция помогла, Ване необходимо пройти реабилитацию, дать нагрузку на ноги, вновь научиться ходить. Теперь у него есть шанс.

Еще одна трудность, с которой постоянно борются родители мальчика, – это остеопороз, который осложняется белковой недостаточностью. Состояние Вани становится хуже, когда ему приходится долго лежать без нагрузки на ноги в послеоперационные периоды. Чтобы его мышечная масса восстанавливалась и набирался потерянный вес, Ване необходимо каждый день принимать белковый препарат – Нутридринк, который показан Ване, но не предоставляется бесплатно. 1 его флакон стоит 9,25 бел.руб. Сейчас этот препарат Ване необходимо принимать в течение полугода, чтобы восстановиться после операции и послеоперационного периода. Сейчас в свои 14 лет мальчик весит всего 30 кг при росте 146 см.

Помогите Ване!

Мы от всего сердца просим Вас откликнуться и помочь Ванечке в оплате для него послеоперационной реабилитации в Центре интенсивной терапии OLINEK (Варшава), стоимостью 28710 злотых (17724, 4 бел.руб. по курсу НБ РБ от 9 июля 2020 года), а также средства для лечебного питания Нутридринк на 6 месяцев, стоимостью 1692,75 бел.руб.).

Вы можете поддержать мальчика, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Ивану Дубогрию.

Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/ .

Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

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* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!