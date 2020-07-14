Перенесен еще один матч брестского «Динамо». В клубе вспышка коронавируса

Источник материала: Tut.by

Пресс-служба брестского «Динамо» сообщила о переносе матча с мозырской «Славией» на более поздний срок.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Такое решение принял Департамент по проведению соревнований Белорусской федерации футбола «в связи с форс-мажорными обстоятельствами».

Напомним, что ряд футболистов брестчан заразились коронавирусом.

«Да, в команде есть заболевшие. Не все ребята получили еще результаты тестов. Но это точно не 15 человек, как пишут СМИ. Некоторые игроки находятся на карантине. Что касается тех, у кого коронавирус подтвержден, то их состояние стабильное, удовлетворительное. Они получают квалифицированное лечение: за их здоровьем пристально следят медики», — заявили в клубе на прошлой неделе.

Ранее был перенесен матч брестчан со «Слуцком».