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Белорус выиграл золотой браслет Мировой серии покера

16.07.2020 15:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорус Роман Афанасенко, выступающий под ником Acrogum, стал победителем турнира $500 NLH Turbo Deepstack 6-Handed покерной серии 2020 WSOP Online. Наградой ему стали 128 601 доллар призовых и желанный многими знак отличия – золотой браслет.



Турнир проходил в субботу 11 июля. В нем принял участие 1 081 игрок, которые к тому же повторно входили в игру после вылета еще 610 раз. Это привело к формированию призового фонда в 760 950 долларов.

Игра продолжалась около 7 часов. Причем за финальным столом в числе других оказались трое участников, ранее уже становившихся обладателями браслетов WSOP, в том числе двукратный – Ченс Корнут, который и занял второе место.

Для справки, WSOP – World Series of Poker – одна из самых престижных серий покерных турниров в мире, которая считается неофициальным чемпионатом мира. Победитель каждого турнира награждается золотым браслетом.

2020 WSOP Online – серия онлайн-турниров, организованная WSOP с 1 июля по 6 сентября 2020 года как результат переноса из-за пандемии коронавируса на осень «живой» серии 2020 WSOP, которая должна была пройти в Лас-Вегасе в начале лета.
 
 
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Белорус Роман Афанасенко, выступающий под ником Acrogum, стал победителем турнира $500 NLH Turbo Deepstack 6-Handed покерной серии 2020 WSOP Online. Наградой ему стали 128 601 доллар призовых и...
 
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