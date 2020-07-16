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Белорус выиграл золотой браслет Мировой серии покера
16.07.2020 15:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Белорус Роман Афанасенко, выступающий под ником Acrogum, стал победителем турнира $500 NLH Turbo Deepstack 6-Handed покерной серии 2020 WSOP Online. Наградой ему стали 128 601 доллар призовых и желанный многими знак отличия – золотой браслет.
Турнир проходил в субботу 11 июля. В нем принял участие 1 081 игрок, которые к тому же повторно входили в игру после вылета еще 610 раз. Это привело к формированию призового фонда в 760 950 долларов.
Игра продолжалась около 7 часов. Причем за финальным столом в числе других оказались трое участников, ранее уже становившихся обладателями браслетов WSOP, в том числе двукратный – Ченс Корнут, который и занял второе место.
Для справки, WSOP – World Series of Poker – одна из самых престижных серий покерных турниров в мире, которая считается неофициальным чемпионатом мира. Победитель каждого турнира награждается золотым браслетом.
2020 WSOP Online – серия онлайн-турниров, организованная WSOP с 1 июля по 6 сентября 2020 года как результат переноса из-за пандемии коронавируса на осень «живой» серии 2020 WSOP, которая должна была пройти в Лас-Вегасе в начале лета.
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Белорус Роман Афанасенко, выступающий под ником Acrogum, стал победителем турнира $500 NLH Turbo Deepstack 6-Handed покерной серии 2020 WSOP Online. Наградой ему стали 128 601 доллар призовых и...
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