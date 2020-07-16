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В Беларуси от коронавируса выздоровели 56 915 человек

16.07.2020 18:14 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минздрав обновил данные по заболеваемости COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На 16 июля в Беларуси выздоровели и выписаны из больниц 56 915 пациентов, у которых ранее был подтверждён вирус нового типа. 

С момента вспышки заболевания в стране проведено более 1 миллиона 160 тысяч исследований. У 65 623 человек тест дал положительный результат.

В Беларуси от коронавируса выздоровели 56 915 человек

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 485 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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Новости Беларуси. Минздрав обновил данные по заболеваемости COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На 16 июля в Беларуси выздоровели и выписаны из...
 
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