В Беларуси от коронавируса выздоровели 56 915 человек

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минздрав обновил данные по заболеваемости COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На 16 июля в Беларуси выздоровели и выписаны из больниц 56 915 пациентов, у которых ранее был подтверждён вирус нового типа.

С момента вспышки заболевания в стране проведено более 1 миллиона 160 тысяч исследований. У 65 623 человек тест дал положительный результат.





За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 485 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.