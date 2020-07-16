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Праздник музыки: в Витебске открывается «Славянский базар»
16.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Праздник музыки. В Витебске открывается Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Он станет 29-м по счету и соберет гостей из десятков стран. Что на этот раз приготовили организаторы песенного марафона, узнал корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.
На главной сцене фестиваля день за днем репетиции. С начала прошлой недели. От режиссеров к артистам большая просьба вовремя выйти на сцену и не забыть включить микрофон. Техническим службам – отстроить звук, наладить свет. Сотни человек готовятся к церемонии открытия. А гости и жители Витебска спешат в кассы – купить билеты на концерты.
Зрительный зал летнего амфитеатра вмещает больше шести тысяч человек, но телеаудитория в сотни раз больше, поэтому организаторы делают ставку на яркую картинку. Так сцена, на которую будут выходить исполнители, в этот раз не плоская. Она стала многоуровневой, установлены гидравлические подъемники. Они будут «катать» артистов вверх-вниз. А пол превратился в огромный мультимедиа экран.
Большая работа проделана и за сценой. К приезду артистов подготовили целый этаж гримерок. И по райдеру здесь пожелания учли.
Фестиваль в этом году развернется на семи площадках, и все –
Но эпидемия коронавируса все же внесла коррективы в работу фестиваля. К примеру, зрители не смогут подняться на сцену, чтобы подарить цветы любимым исполнителям. Потому решили провести акцию «Букет добра»: гостям предложат поучаствовать в благотворительности. А что касается артистов, их в этом году будет не меньше, чем в прежние времена – целая россыпь. Больше тысячи – со всех континентов.
Завершится международный фестиваль искусств «Славянский базар» в это воскресенье.
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Фестиваль в этом году пройдет в формате open air. Организаторы пообещали сделать его еще более зрелищным.
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