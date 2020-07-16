Праздник музыки: в Витебске открывается «Славянский базар»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Праздник музыки. В Витебске открывается Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Он станет 29-м по счету и соберет гостей из десятков стран. Что на этот раз приготовили организаторы песенного марафона, узнал корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

На главной сцене фестиваля день за днем репетиции. С начала прошлой недели. От режиссеров к артистам большая просьба вовремя выйти на сцену и не забыть включить микрофон. Техническим службам – отстроить звук, наладить свет. Сотни человек готовятся к церемонии открытия. А гости и жители Витебска спешат в кассы – купить билеты на концерты.

Зрительный зал летнего амфитеатра вмещает больше шести тысяч человек, но телеаудитория в сотни раз больше, поэтому организаторы делают ставку на яркую картинку. Так сцена, на которую будут выходить исполнители, в этот раз не плоская. Она стала многоуровневой, установлены гидравлические подъемники. Они будут «катать» артистов вверх-вниз. А пол превратился в огромный мультимедиа экран.

«Впервые такое количество оборудования используется на фестивале. Монтировали все это 70 специалистов в течение 10 дней, 10 фур везли все это из Минска. А вот качество должен оценить зритель», – указал технический директор «Славянского базара 2020» Алексей Одаренко.

Большая работа проделана и за сценой. К приезду артистов подготовили целый этаж гримерок. И по райдеру здесь пожелания учли.

«Эта гримерка для Филиппа Киркорова, двойная. Здесь можно переодеться, а здесь отдохнуть чай, кофе. И для коллектива. Нет, сверхъестественного, как правило, ничего нет», – отметила главный администратор летнего амфитеатра Ирина Даниленко.

Фестиваль в этом году развернется на семи площадках, и все – в формате open air . Соблюдение санитарных норм обязательно: обработка рук, измерение температуры. И зрителям лучше в масках быть, говорят организаторы. Несмотря на пандемию, многие традиции сохранятся. Например, конкурс детской песни. Не отменили в этом году и город мастеров. Ярмарку хенд-мейда особенно любят туристы – за белорусские сувениры.

«Я сама все придумываю и разрабатываю. Обязательно, какой же «Базар» без василька», – говорит мастер-флорист Ирина Казакова.

Но эпидемия коронавируса все же внесла коррективы в работу фестиваля. К примеру, зрители не смогут подняться на сцену, чтобы подарить цветы любимым исполнителям. Потому решили провести акцию «Букет добра»: гостям предложат поучаствовать в благотворительности. А что касается артистов, их в этом году будет не меньше, чем в прежние времена – целая россыпь. Больше тысячи – со всех континентов.

Завершится международный фестиваль искусств «Славянский базар» в это воскресенье.