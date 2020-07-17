То ли еще будет: инфляция в июне выросла до 5,2%

Базовая инфляция, при расчете которой не учитываются цены на товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характеров, в июне составила минус 0,05% (по сравнению с маем) и 2,3% (по сравнению с декабрем 2019 года).





При этом непродовольственные товары в июне даже подешевели по сравнению с маем на 0,2%. По-видимому, в торговле поняли, что спрос на товары настолько упал, что необходимо увеличивать скидки для привлечения покупателей.





Одежда подешевела на 1,77%, но обувь выросла в цене на 0,53%. Медикаменты, лечебное оборудование и аппаратура в июне подорожали на 0,63%, что вполне понятно в связи с эпидемией коронавируса.





Транспортные средства выросли в цене за месяц на 1,49%. За год цены на них поднялись на 8,99%, что объясняется, по-видимому, снижением курса белорусского рубля, которое привело к увеличению цен импортируемых в Беларусь автомобилей.





Также значительно выросли в июне цены на товары и услуги, используемые в связи с ведением домашнего хозяйства: на 1,13% по сравнению с маем. Это, скорее всего, также связано с ослаблением рубля.





Цены на продовольственные товары, в отличие от непродовольственных, в июне выросли, причем, довольно существенно: на 0,4% по сравнению с маем. Это понятно — от покупки продуктов отказаться нельзя. Алкогольные напитки выросли в цене на 0,25%, а табачные изделия — на 0,24%.





Услуги в июне подорожали по сравнению с маем так же, как и продовольствие: на 0,4%. Но в годовом выражении цены на услуги выросли в наибольшей степени: на 7%, а с начала года услуги подорожали на 4,2%.









Существенно возросли цены на транспортные услуги: на 0,98% по сравнению с маем. Похоже, что транспортные компании стремятся снизить ущерб от падения объема перевозок. Медицинские услуги подорожали на 0,58%, возможно, по той же причине. Цены на почтовые услуги и телефонную связь в июне не изменились.





В то же время общепит значительно подорожал. Так, в столовых цены за месяц выросли на 0,95%, а в ресторанах и кафе — на 0,32%. В то же время, проживание в гостиницах стало дешевле на 2,82%.





Цены на финансовые услуги в июне прекратили расти, что не удивительно после резкой критики банков со стороны президента РБ. В то же время, услуги страхования за месяц поднялись на 1,31%, а за год — выросли на 7,12%.





Напомним, по итогам 2020 года власти планировали инфляцию в стране в пределе 5-6%, но в этом пределе она оказалась уже сейчас...