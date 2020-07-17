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К 17 июля от COVID-19 выздоровели более 57 тысяч белорусов
17.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В Беларуси на 17 июля выздоровели и выписаны 57 370 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 65 782 человека с положительным тестом на COVID-19.
Всего проведено 1 172 880 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 491 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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