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Выставка «Купальщики и купальщицы Пикассо» открылась в Лионе

17.07.2020 15:10 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эпидемия коронавируса идёт на спад - и в Лионе, наконец, открылась выставка «Купальщики и купальщицы Пикассо».

Их собирались представить публике ещё 18 марта, но возможность появилась только сейчас. Искусствоведы считают, что на этот раз палитра творчества художника наиболее полная – здесь не только живопись, но и рисунки, которые выставляются довольно редко из-за сложностей с хранением, а также скульптура. Кроме того, каждый раздел выставки раскрывает одну из историй любви, потому как за каждой картиной Пикассо скрываются особые отношения с женщинами.  

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Эпидемия коронавируса идёт на спад - и в Лионе, наконец, открылась выставка «Купальщики и купальщицы Пикассо». Их собирались представить публике ещё 18 марта, но...
 
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