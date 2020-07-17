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Выставка «Купальщики и купальщицы Пикассо» открылась в Лионе
17.07.2020 15:10 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Эпидемия коронавируса идёт на спад - и в Лионе, наконец, открылась выставка «Купальщики и купальщицы Пикассо».
Их собирались представить публике ещё 18 марта, но возможность появилась только сейчас. Искусствоведы считают, что на этот раз палитра творчества художника наиболее полная – здесь не только живопись, но и рисунки, которые выставляются довольно редко из-за сложностей с хранением, а также скульптура. Кроме того, каждый раздел выставки раскрывает одну из историй любви, потому как за каждой картиной Пикассо скрываются особые отношения с женщинами.
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Эпидемия коронавируса идёт на спад - и в Лионе, наконец, открылась выставка «Купальщики и купальщицы Пикассо». Их собирались представить публике ещё 18 марта, но...
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