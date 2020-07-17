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COVID-19: по официальной версии число заразившихся падает, смертей - не меняется
17.07.2020 16:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Минздрав опубликовал новую статистику о количестве инфицированных коронавирусом в Беларуси.
На 17 июля официально зафиксировано 65.782 случая заражения (+159 за сутки).
При этом за сутки умерли 6 человек (всего 491 человек).
Уже 57.370 пациентов выздоровели и выписаны.
Всего проведено 1.172.880 тестов (+10.600 за сутки).
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Минздрав опубликовал новую статистику о количестве инфицированных коронавирусом в Беларуси.
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