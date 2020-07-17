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COVID-19: по официальной версии число заразившихся падает, смертей - не меняется

17.07.2020 16:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минздрав опубликовал новую статистику о количестве инфицированных коронавирусом в Беларуси.



На 17 июля официально зафиксировано 65.782 случая заражения (+159 за сутки). 

При этом за сутки умерли 6 человек (всего 491 человек).

Уже 57.370 пациентов выздоровели и выписаны. 

Всего проведено 1.172.880 тестов (+10.600 за сутки).
 
 
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Минздрав опубликовал новую статистику о количестве инфицированных коронавирусом в Беларуси.
 
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