Коронавирус в мире: данные на утро 18 июля









Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.





По информации проекта, в мире заражены 14 067 292 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 237 тысяч. За весь период пандемии скончались 601 927 инфицированных, более 7,8 миллиона человек выздоровели. в мире заражены 14 067 292 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 237 тысяч. За весь период пандемии скончались 601 927 инфицированных, более 7,8 миллиона человек выздоровели.





Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превысило 3,6 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (2 миллиона человек), Индия (один миллион человек) оказалась на третьем месте. Россия (758 тысяч) закрепилась на четвертой позиции, опережая Перу (345,5 тысячи). В десятке рейтинга также расположились ЮАР, Мексика, Чили, Великобритания и Иран.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. 29 июня в организации заявили, что распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется.





17 июля в мире был зафиксирован рекорд по количеству случаев заражения коронавирусом за сутки. За 24 часа у 237 тысяч человек в мире был подтвержден вирус.



