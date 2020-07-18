Назван самый ранний симптом COVID-19

Источник материала: ОНТ

Испанские ученые нашли новый симптом COVID-19. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на статью в журнале JAMA Dermatology.

В частности, у 29% наблюдаемых пациентов появилась сильная сыпь на слизистой оболочке.

В исследовании участвовал 21 человек в возрасте от 40 до 69 лет. Уточняется, что сыпь появлялась намного раньше остальных симптомов COVID-19 — примерно за два дня.

Испанские специалисты затрудняются ответить, насколько часто встречается этот симптом у других заболевших.

Напомним, что в данный момент проводятся испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. По мнению директора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, вакцина от COVID-19 подойдет всем, за исключением тех людей, у которых есть тяжелые хронические заболевания иммунной системы.

Фото: Gerd Altmann, Pixabay

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