Ювелир из Мичигана спрятал по всему штату сокровища стоимостью в $1 млн. Их можно найти

Источник материала: ОНТ

Американец Джонни Перри был вынужден закрыть ювелирный магазин из-за коронавируса. Мужчина управлял заведением 23 года. Он посовещался с женой Эми и решил, что они могут либо забрать все товары себе и уйти на пенсию, либо спрятать драгоценности по всему штату Мичиган. Был выбран второй вариант – американцы решили превратить пенсию в приключение. Об этом рассказывает Fox 13 News.

Супруги путешествовали по Мичигану в течение четырех месяцев. Они прятали драгоценности в лесах, городах и возле водопадов. В общей сложности ювелир спрятал украшений на $1 млн. Важно, что супруги Перри не собираются заниматься благотворительностью. Джонни и Эми хотят устраивать гонки за сокровищами и продавать на них билеты.

Количество участников необычного квеста будет ограничено. Вместе с билетом человек приобретает и набор подсказок о местонахождении спрятанного клада. Первая гонка стартует 1 августа.

Джонни Перри уточнил, что в украшения были встроены GPS-маячки. Так ювелир точно узнает, достались ли сокровища кому-либо.

Фото: Facebook / Johnny Perri

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