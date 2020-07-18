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Санаторий «Ружанский»: горячие и холодные процедуры испробовал на себе Дмитрий Рябов
18.07.2020 21:33 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Санаторий «Ружанский»: горячие и холодные процедуры испробовал на себе Дмитрий Рябов
Санаторий «Ружанский» находится вблизи старейшего в Европе биосферного заповедника «Беловежская пуща». Сюда приезжают желающие отдохнуть, подлечиться и даже пройти реабилитацию после перенесённого коронавируса. Физиотерапевтический комплекс, ингаляторий, а также галокамеры с разными видами солей, помогут позаботиться о бронхолёгочной системе. А лечение пиявками способствует уменьшению вязкости крови и препятствует тромбообразованию. Горячие и холодные процедуры испробовал на себе Дмитрий Рябов.
Смотрите репортаж в программе «Метеогид»!
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Санаторий «Ружанский»: горячие и холодные процедуры испробовал на себе Дмитрий Рябов Санаторий «Ружанский» находится вблизи старейшего в Европе биосферного...
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