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Санаторий «Ружанский»: горячие и холодные процедуры испробовал на себе Дмитрий Рябов

18.07.2020 21:33 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Санаторий «Ружанский»: горячие и холодные процедуры испробовал на себе Дмитрий Рябов

Санаторий «Ружанский»: горячие и холодные процедуры испробовал на себе Дмитрий Рябов

Санаторий «Ружанский» находится вблизи старейшего в Европе биосферного заповедника «Беловежская пуща». Сюда приезжают желающие отдохнуть, подлечиться и даже пройти реабилитацию после перенесённого коронавируса. Физиотерапевтический комплекс, ингаляторий, а также галокамеры с разными видами солей, помогут позаботиться о бронхолёгочной системе. А лечение пиявками способствует уменьшению вязкости крови и препятствует тромбообразованию. Горячие и холодные процедуры испробовал на себе Дмитрий Рябов. 

Смотрите репортаж в программе «Метеогид»! 


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Санаторий «Ружанский»: горячие и холодные процедуры испробовал на себе Дмитрий Рябов Санаторий «Ружанский» находится вблизи старейшего в Европе биосферного...
 
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