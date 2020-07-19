«Минск» добыл волевую победу над «Энергетиком-БГУ» и прервал шестиматчевую серию поражений

Источник материала: Tut.by

19 июля завершается 18-й тур чемпионата Беларуси по футболу . В Минске «горожане» обыграли «Энергетик-БГУ» и прервали шестиматчевую серию без побед. Для «студентов» это второе поражение подряд.

Вчера БАТЭ в Бресте крупно обыграл «Рух» . 17 июля в Слуцке и Городее «сахарные» клубы добыли победы над своими соперниками с одинаковым счетом — 2:1. Отметим, что «Слуцк» в последний раз побеждал в седьмом туре.

Тур снова пропустит действующий чемпион — брестское «Динамо». На этот раз команда должна была играть против «Славии» . Но коронавирус свалил почти весь основной состав. Игра пройдет позже.

Пока чемпионы идут на поправку, в турнире разгорается новая интрига, автором которой является «Шахтер» и «Неман». В этом туре «горняки» сыграют против гродненского клуба. Команда Ковалевича выдает восьмиматчевую серию без поражений, при этом в ней было добыто семь побед.



Быстрые игроки атаки против надежных защитников. Кто кого? Коллаж на основе фото «Немана» и «Шахтера»

Матч пройдет в Гродно 19 июля. Лучшая атака чемпионата против одних из лучших защитных порядков! Начиная с 13-го тура «олени» не пропустили ни одного гола. Шахтер же наколотил за это время 12 мячей в ворота соперника.

«Неман» подходит к этой игре несколько ослабленным. Игроки клуба Валерий Жуковский, Максим Яблонский и Глеб Рассадкин все еще болеют. В составе «Шахтера» прошлый матч из-за повреждения пропускал Юрий Кендыш, а этот матч пропустит Юлиус Сзоке из-за перебора желтых карточек. Других потерь у лидера нет.

Не пропустите эту игру. Если «Неман» победит, то догонит «Шахтер» по очкам, имея игру в запасе.

Завершится же тур игрой в Жодино, куда к «автозаводцам» приедет столичное «Динамо». Обе команды имеют одинаковое количество очков и полны амбиций, поэтому игра должна быть интересной и напряженной.

19 июля тур завершится тремя встречами:

ФК «Минск» — «Энергетик-БГУ» — 2:1

Минск. 19 июля. Стадион «Трактор».

Судьи: Д. Доля, К. Пакулин, Ю. Хомченко.

ФК «Минск»: Веремко (к) — Залеский, Рыжук, Чаговец, Прищепа, Шемрук — Горбач (Ар.Васильев, 76), Ал. Васильев, К. Зинович (Яроцкий, 64), Шрамченко — Грибовский (Д.Зинович, 83).

«Энергетик-БГУ»: Д. Садовский — Сокол, Шкурдюк, Свирепа — Мусаханян (Совпель, 54) — Умаров (Атеменг, 56), Башилов, Носко (к), Мавату (Гирс, 62) — Бакич, Юдчиц.

Голы: 0:1 — Юдчиц (36, с пенальти). 1:1 — Ал. Васильев (45, с пенальти). 2:1 — Залеский (52).

Предупреждения: Шрамченко (10), Башилов (41), К. Зинович (42), Умаров (56), Прищепа (72), Шемрук (78), Юдчиц (87).

Матч начался с минуты молчания в память о футболисте «Барановичей», который вчера погиб в ДТП .

В первом тайме команды обменялись голами, реализовав пенальти. За «студентов» отличился Дмитрий Юдчиц, а за «горожан» Александр Васильев.

Во втором хозяева воспользовались розыгрышем стандарта и забили победный мяч, который на свой счет записал Алексей Залеский.

Минчане прерывают свою длительную серию без побед, а вот «студенты» терпят уже второе подряд поражение.

«Неман» — «Шахтер» — 0:0

Матч начался.

«Торпедо-БелАЗ» — «Динамо-Минск», 20.45.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки БАТЭ 18 34 «Шахтер» 17 33 «Неман» 16 30 «Энергетик-БГУ» 18 29 «Динамо» (Минск) 17 26 «Торпедо-БелАЗ» 17 26 «Динамо» (Брест) 16 26 «Витебск» 18 26 «Рух» 18 25 «Ислочь» 18 23 «Славия» 17 22 «Слуцк» 17 21 ФК «Городея» 18 19 ФК «Минск» 16 18 ФК «Смолевичи» 17 14 «Белшина» 18 10

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу