|
«Минск» добыл волевую победу над «Энергетиком-БГУ» и прервал шестиматчевую серию поражений
19.07.2020 18:52 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
19 июля завершается 18-й тур
Вчера
Тур снова пропустит действующий чемпион — брестское «Динамо». На этот раз
Пока чемпионы идут на поправку, в турнире разгорается новая интрига, автором которой является «Шахтер» и «Неман». В этом туре «горняки» сыграют против гродненского клуба. Команда Ковалевича выдает восьмиматчевую серию без поражений, при этом в ней было добыто семь побед.
Матч пройдет в Гродно 19 июля. Лучшая атака чемпионата против одних из лучших защитных порядков! Начиная с 13-го тура «олени» не пропустили ни одного гола. Шахтер же наколотил за это время 12 мячей в ворота соперника.
«Неман» подходит к этой игре несколько ослабленным. Игроки клуба Валерий Жуковский, Максим Яблонский и Глеб Рассадкин все еще болеют. В составе «Шахтера» прошлый матч из-за повреждения пропускал Юрий Кендыш, а этот матч пропустит Юлиус Сзоке из-за перебора желтых карточек. Других потерь у лидера нет.
Не пропустите эту игру. Если «Неман» победит, то догонит «Шахтер» по очкам, имея игру в запасе.
Завершится же тур игрой в Жодино, куда к «автозаводцам» приедет столичное «Динамо». Обе команды имеют одинаковое количество очков и полны амбиций, поэтому игра должна быть интересной и напряженной.
19 июля тур завершится тремя встречами:
ФК «Минск» — «Энергетик-БГУ» — 2:1
Минск. 19 июля. Стадион «Трактор».
Судьи: Д. Доля, К. Пакулин, Ю. Хомченко.
ФК «Минск»: Веремко (к) — Залеский, Рыжук, Чаговец, Прищепа, Шемрук — Горбач (Ар.Васильев, 76), Ал. Васильев, К. Зинович (Яроцкий, 64), Шрамченко — Грибовский (Д.Зинович, 83).
«Энергетик-БГУ»: Д. Садовский — Сокол, Шкурдюк, Свирепа — Мусаханян (Совпель, 54) — Умаров (Атеменг, 56), Башилов, Носко (к), Мавату (Гирс, 62) — Бакич, Юдчиц.
Голы: 0:1 — Юдчиц (36, с пенальти). 1:1 — Ал. Васильев (45, с пенальти). 2:1 — Залеский (52).
Предупреждения: Шрамченко (10), Башилов (41), К. Зинович (42), Умаров (56), Прищепа (72), Шемрук (78), Юдчиц (87).
Матч начался с минуты молчания в память о футболисте «Барановичей»,
В первом тайме команды обменялись голами, реализовав пенальти. За «студентов» отличился Дмитрий Юдчиц, а за «горожан» Александр Васильев.
Во втором хозяева воспользовались розыгрышем стандарта и забили победный мяч, который на свой счет записал Алексей Залеский.
Минчане прерывают свою длительную серию без побед, а вот «студенты» терпят уже второе подряд поражение.
«Неман» — «Шахтер» — 0:0
Матч начался.
«Торпедо-БелАЗ» — «Динамо-Минск», 20.45.
Положение в чемпионате прямо сейчас:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 июля завершается 18 тур чемпионата Беларуси по футболу.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)