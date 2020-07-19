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Олег Газманов о «Славянском базаре», желании Киркорова стать народным артистом Беларуси и случайной встрече с сыном на фестивале
19.07.2020 19:56 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кристина Федорович пообщалась с народным артистом России Олегом Газмановым, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Почему он мечтает о домике в нашей деревне и что для него «Славянский базар»?
«Беларусь для меня – это «Славянский базар», это драники, это прекрасные дороги, красивые женщины, харизматичный Президент, это «Сябры»
Олег Газманов, народный артист России:
Очень доброжелательные люди. Мне кажется, в Беларуси самые мирные, доброжелательные люди на планете. Беларусь для меня – это «Славянский базар», это драники, это прекрасные дороги, красивые женщины, харизматичный Президент, это «Сябры».
«Тот не мужчина, кто три раза коронавирусом не переболел»
Кристина Федорович, корреспондент:
Олег Газманов:
Я соскучился по работе. Представляете, я на сцене почти 52 года. За 52 года я без остановки просто ездил по странам, по России, отметил массу «Славянских базаров», даже не знаю, сколько уже. Даже когда я был 50-летним пацаном, именно свой день рождения я встретил на «Славянском базаре», у меня 22 июля день рождения.
В этот раз я член жюри, даже председатель жюри. Для меня это большая ответственность. Но что я хочу сказать: я всегда с удовольствием приезжаю на «Славянский базар».
О «Славянском базаре – 2020»: «Я встретился в коридоре гостиницы случайно со своим старшим сыном Родионом»
Я встретился в коридоре гостиницы случайно со своим старшим сыном Родионом. Я знал, что он приедет на фестиваль, но он выступал вчера. Я думал, он хоть на один день еще останется. Он приехал на машине со своими музыкантами, назад тоже на своей машине уезжает.
И вот утром я выхожу просто позавтракать, рано утром, с поезда, выхожу – и в моем же коридоре выходит парень. Напротив света не видно, силуэт только такой. И он меня тоже не узнает – я в маске, в очках. Потом я смотрю и говорю: «Минуточку, подождите». Он так – типа автограф что ли брать будут. Не узнал отца родного!
О первых фестивалях: «Это было такое броуновское движение, ужасная была организация, вообще жесть была какая-то»
Хотя я скажу, между первыми «Славянскими базарами» и сегодняшним разница – эта небо и земля. Потому что первые – это было такое броуновское движение, ужасная была организация, вообще жесть была какая-то. Никто ничего не понимает, куда бежать, что делать. В общем, жесть какая-то была.
Движение такое, я думаю, фестиваль весь этот регион развил, мое такое ощущение. Приезжают не только со всей Беларуси, приезжают со всех бывших стран Советского Союза и из-за границы. Фестиваль, такое движение – это очень круто. Спать невозможно, гуляешь, как белые ночи в Питере – и днем и ночью эта движуха.
«Я понимаю, что этот фестиваль под очень пристальным вниманием находится Президента и всех, кто это делает»
Я хочу просто сказать спасибо всем, кто это сделал, это делает. Я понимаю, что этот фестиваль под очень пристальным вниманием находится Президента и всех, кто это делает. Поэтому очень здорово всё.
Газманов прокомментировал то, что Киркоров хочет стать народным артистом Беларуси
Кристина Федорович:
Олег Газманов:
«Надеюсь, что все эти невзгоды закончатся. И я буду экспортировать и дальше свои ясные дни по городам Беларуси»
Я очень надеюсь, что все эти невзгоды закончатся, и я буду экспортировать и дальше свои ясные дни по городам Беларуси в местах, которые я очень-очень люблю. Всем счастья, удачи и долгих ясных дней.
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Олег Газманов о «Славянском базаре», желании Киркорова стать народным артистом Беларуси и случайной встрече с сыном на фестивале
Новости Беларуси. Кристина Федорович пообщалась с народным артистом России Олегом Газмановым, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Почему он мечтает о домике в...
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