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"Бессмертный полк" в России все-таки отменили
20.07.2020 15:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с переносом акции «Бессмертный полк» на 2021 год.
Ранее организаторы сообщили, что в условиях коронавируса шествие, запланированное на 26 июля, перенесено на неопределенный период.
«Как бы нам ни хотелось (провести акцию в этом году.— “Ъ”), но придется перенести мероприятие на следующий год»,— сказал 20 июля Путин во время общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи.
Он пообещал, что в 2021 году «Бессмертный полк» пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».
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Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с переносом акции «Бессмертный полк» на 2021 год.
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