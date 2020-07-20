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"Бессмертный полк" в России все-таки отменили

20.07.2020 15:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с переносом акции «Бессмертный полк» на 2021 год.


Ранее организаторы сообщили, что в условиях коронавируса шествие, запланированное на 26 июля, перенесено на неопределенный период.

«Как бы нам ни хотелось (провести акцию в этом году.— “Ъ”), но придется перенести мероприятие на следующий год»,— сказал 20 июля Путин во время общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи. 

Он пообещал, что в 2021 году  «Бессмертный полк» пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».
 
 
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Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с переносом акции «Бессмертный полк» на 2021 год.
 
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