"Бессмертный полк" в России все-таки отменили





Ранее организаторы сообщили, что в условиях коронавируса шествие, запланированное на 26 июля, перенесено на неопределенный период.





«Как бы нам ни хотелось (провести акцию в этом году.— “Ъ”), но придется перенести мероприятие на следующий год»,— сказал 20 июля Путин во время общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи.





Он пообещал, что в 2021 году «Бессмертный полк» пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».







